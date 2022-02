Cancelados los conciertos de Future Islands en Barcelona y Madrid

Los conciertos que Future Islands iban a dar el 8 de marzo en Barcelona (Razzmatazz) y el 9 en Madrid (La Riviera) se han cancelado «debido a las restricciones relacionadas con el Covid-19 en curso en algunos países de Europa». El grupo presentaba su último álbum ‘As Long As You Are’, editado en plena pandemia. El importe de las entradas anticipadas será retornado de forma automática a sus compradores.

La banda estadounidense ha emitido el siguiente comunicado en relación a esta decisión, dirigiéndose a los países que forman parte de su gira europea:

“Debido a las restricciones relacionadas con el Covid-19 en curso en algunos países de Europa, lamentablemente necesitamos ajustar nuestra gira europea de febrero a abril.

Reino Unido e Irlanda: ¡tengan en cuenta que seguimos viniendo a hacer sus shows! No podemos esperar a verlos a todos.

Helsinki, Oslo, Copenhague (ambos espectáculos), Berlín, Colonia, Múnich, Milán, París y Utrecht (solo el 15 de marzo), ¡afortunadamente, hemos podido reprogramar vuestras fechas! Consultad la información sobre las nuevas. Las entradas originales siguen siendo válidas para los espectáculos reprogramados.

Estocolmo, Varsovia, Zagreb, Barcelona, Madrid, Lisboa, Nimes, Frankfurt, Lille, Amberes y Utrecht (solo el 16 de marzo): lo sentimos mucho. Realmente hemos tratamos de evitar esto, pero debido a la poca disponibilidad y a problemas logísticos, tendremos que cancelar vuestros conciertos; los reembolsos están disponibles en el punto de compra”.