Diplo anuncia álbum y adelanta nuevo tema junto a Miguel

El DJ y productor Diplo ha anunciado nuevo álbum, y lo ha hecho publicando su primer single, ‘Don’t Forget My Love’ junto a Miguel. El nuevo trabajo homónimo saldrá a la luz el 4 de marzo, y será el primer álbum electrónico que el DJ firma sin ningún otro nombre junto al suyo en 18 años. Desde ‘Florida’ en el año 2004, Diplo ha colaborado con innumerables artistas, ha publicado álbumes completos con Skrillex, Major Lazer y como LSD (trío formado por Labrinth, Sia y Diplo), pero no se había parado a construir un trabajo discográfico completo por sí solo.

El nuevo single junto a Miguel es un tema electrónico listo para bailarlo que podría estar en el ‘Future Nostalgia’ de Dua Lipa, y da pistas sobre el sonido que nos encontraremos en su próximo álbum, pero esta no es la única canción que se ha podido escuchar de ‘Diplo’. Entre la tracklist se pueden leer títulos como el éxito ‘On My Mind’, ‘Promises’, ‘Don’t Be Afraid’ o ‘One By One’, todos singles que ya han visto la luz.

Además, el DJ estará el mismo día del lanzamiento de su nuevo álbum pinchando en la Sala Apolo de Barcelona, y todavía quedan entradas para los interesados.

