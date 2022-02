Orville Peck rompe el caparazón de la masculinidad tóxica en la estelar ‘C’mon Baby, Cry’

Orville Peck, la nueva estrella estadounidense de la música country, ha anunciado que su nuevo álbum ‘Bronco’ sale el 8 de abril. Este viernes ha adelantado cuatro de las quince pistas que conforman el disco, una de las cuales es el single principal. No os perdáis el portadón de ‘Bronco’.

Desde los tiempos de ‘Pony’ e incluso antes ha sido fácil admirar la clásica voz de Orville Peck, tan apta para los sonoridades de Roy Orbison en las que se ha movido de vez en cuando, por ejemplo en su éxito ‘Dead of Night’, que suena en la segunda temporada de ‘Euphoria’. Faltaba que las canciones estuviesen a la altura de su talento vocal, y en estos cuatro avances no ha decepcionado en absoluto.

En concreto, ‘C’mon Baby, Cry’ es probablemente la gran canción de Orville Peck que estabas esperando. La influencia de Roy Orbison es palpable, mientras el cantante enmascarado a quien recuerda mucho en lo vocal también es a Elvis Presley. En cualquier caso, toda comparación se queda corta delante de una melodía tan clásica y espectacular, que guarda cierto aura de clásico ya en la primera escucha.

Y acorde con su papel de revolucionario del country -Orville Peck forma parte del colectivo LGBTQ+-, ‘C’mon Baby, Cry’ busca romper el caparazón de la masculinidad tóxica, para animar a un chico a llorar si lo necesita. «Puedo ver que estás triste, chico, yo también lo estoy / cariño, no te niegues lo que tu pobre corazón necesita / hace tanto tiempo que él no te llama», canta Orville. A pesar de la melancólica letra, la melodía de ‘C’mon Baby, Cry’ es triunfal y apoteósica, como signo de que la música tiene el poder de cambiar las cosas.

01 Daytona Sand

02 The Curse of the Blackened Eye

03 Outta Time

04 Lafayette

05 C’mon Baby, Cry

06 Iris Rose

07 Kalahari Down

08 Bronco

09 Trample Out the Days

10 Blush

11 Hexie Mountains

12 Let Me Drown

13 Any Turn

14 City of Gold

15 All I Can Say