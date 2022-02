Kurt Vile rinde homenaje a Bruce Springsteen en sus nuevos vídeo y disco

Kurt Vile anuncia hoy su nuevo disco, el primero desde que en 2018 viera la luz ‘Bottle It In’. El álbum se llama ‘(watch my moves)’, paréntesis incluido, y estará a la venta el 15 de abril. El primer adelanto es una pieza de 7 minutos que no prescinde de sus tarareos llamada ‘Exploding Like Stones’, en la que aparece como invitado James Stewart de Sun Ra Arkestra.

El artista ha concedido una entrevista para el NME hablando de este álbum, indicando que el anterior ya le parecía «bastante épico» y que con este ha tenido incluso más tiempo para llevar las cosas más lejos. «Tengo la energía de un nuevo sello y no he sentido que tuviera mucha prisa. Grabé canciones más que suficientes y después he escogido las mejores para el disco, así que ha sido perfecto». También cuenta que al principio en la pandemia se sintió incluso liberado de estrés y obligaciones, pero que después ha lamentado muchísimo por ejemplo la pérdida de John Prine.

El disco incluirá una versión de ‘Wages of Sin’ de Bruce Springsteen, así como colaboraciones de Cate Le Bon y Stella Mozgawa de Warpaint, entre otros. En la entrevista del NME también habla de lo abierto que está a colaborar, cuando sale el nombre de Sarah Jones, en cuyo CV lo mismo salen Hot Chip que Harry Styles.

Os dejamos con el vídeo de ‘Like Exploding Stones’, que también es un homenaje a Bruce Springsteen, pues es un retrato de Filadelfia cuya primera parte se inspira en la estética del histórico vídeo de ‘Streets of Philadelphia’.

(watch my moves):

01 Goin on a Plane Today

02 Flyin (like a fast train)

03 Palace of OKV in Reverse

04 Like Exploding Stones

05 Mount Airy Hill (Way Gone)

06 Hey Like a Child

07 Jesus on a Wire

08 Fo Sho

09 Cool Water

10 Chazzy Don’t Mind

11 (shiny things)

12 Say the Word

13 Wages of Sin

14 kurt runner

15 Stuffed Leopard