Dallas Good, vocalista y guitarrista de la veterana banda de rock canadiense The Sadies, que en España hemos podido ver actuar en festivales como Monkey Week, ha fallecido a los 48 años de edad por «causas naturales» según el comunicado emitido por la banda. A Good (a la derecha en la foto) se le había diagnosticado una enfermedad coronaria la semana pasada.

The Sadies es desde hace varias décadas una banda muy querida en la escena de country alternativo canadiensel, que se encuentra «en shock» tras la prematura muerte de Good. En el comunicado, la banda se muestra también «sin palabras ante el shock que estamos sintiendo» y recuerda que Good fue «hijo, hermano, marido, amigo, compañero de banda, un líder y una fuerza de la naturaleza».

- Publicidad -

Conocidos su mezcla de rock, country, punk y Americana, y especialmente por canciones como ‘Hold On, Hold On’ o ‘The Most Despicable Man Alive’, The Sadies publicaron su primer disco en 1994 y han continuado lanzando trabajos hasta 2017. Además han colaborado con artistas como Neko Case, Neil Young, Kurt Vile o Buffy Sainte-Marie. El último single de The Sadies, ‘Message to Belial’, salió el mes pasado bajo la producción de Richard de Arcade Fire. El propio Good forjó una aclamada trayectoria al margen de su familia, pues su padre y tío fueron miembros de la legendaria banda de country canadiense, los Good Brothers.



- Publicidad -