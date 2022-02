Asori: indie-rock con tacto, buenas influencias y letras en catalán

Asori es el alias del cantante y compositor de Lérida Enric Ayguadé, i ‘Estavellar-se i tornar a la carretera’ («estamparse y volver a la carretera») su debut en solitario tras haber formado parte de las bandas Kids from the 90s y Palmira. Y lo que ofrece el disco es una colección de buenas canciones de pop-rock cantadas en catalán, que no le dan la espalda a diferentes influencias.

‘Vertígen’, la canción principal, has podido escucharla en Sesión de control y está dedicada a la ansiedad que provoca ser consciente del paso del tiempo y de la propia mortalidad, y es un estupendo ejemplo de composición de pop-rock basada en la contención, pues incluso sus guitarras presentan un comedido punto de distorsión. Con destellos incluso de country-rock la canción incluso encierra posibilidades comerciales, resultando bastante redonda.

Las texturas de guitarra distorsionada interesan a Asori, y él las trabaja con bastante mimo, como es evidente también en ‘La força’, otra de las pistas destacadas, que habla sobre el arte, o en la balada final ‘Tantes imatges’, la más brit-pop del lote, y el falsete de ‘Crisi de fe’ lleva directamente a los tiempos de ‘The Bends’ de Radiohead, también gracias a su enigmática melodía.

Como compositor, Asori persigue diversos caminos a lo largo del álbum, y si canta sus melodías con la confianza de quien lleva años en esto, el artista experimenta con diversos sonidos con la misma confianza: ‘Pau Vallvé’, que se titula como el cantautor, incorpora una intrigante melodía de teclado tipo banda sonora, ‘Apolo’ es un buen tema de synth-pop que recuerda los tiempos antes de la pandemia aunque ya «los presentíamos»; y ‘Torres de fum superenormes’ (titulazo) se acerca a la cumbia con bastante gusto.

Un tacto autoral impregna las composiciones de Asori, y aunque su voz recuerda a la de Pucho de Vetusta Morla o a la de Alfred García y su acento hace pensar en Joan Miquel Oliver, también aportan un sello personal a sus canciones, evidente en la extraña melodía de ‘No vull’. Con la ayuda en producción de Tomás Aristimuño y el apoyo de la comunidad Acqustic, Asori entrega un digno álbum de debut.