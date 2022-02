Covaleda Fest, con Rojuu, La La Love You, Luna Ki… agota sus primeros 5.000 abonos en 6 horas

“Music in the woods”: así se anuncia el Covaleda Fest, un festival en plena naturaleza que ha agotado sus primeras 5.000 entradas en cuestión de horas. Tendrá lugar en el recinto del Raso de La Nava en Soria entre el 4 y el 7 de agosto, y cuenta con varias opciones de alojamiento.

Una selección muy joven y novedosa de artistas hacen de este festival una opción atractiva para este verano, con nombres como Rojuu, Rusowsky, Luna Ki, Hens, Sticky M.A., Mori, Chico Blanco o La La Love You, además de distintas actividades relacionadas con la naturaleza y la sostenibilidad: “pasarelas, exposiciones, showcookings, market”… Tanto la sostenibilidad como la tolerancia y el respeto de culturas, colectivos y géneros se fomentarán a lo largo de los días, según la nota de prensa.

En cuanto a la zona de descanso, Covaleda cuenta con un camping en el propio recinto, un glamping como opción más exclusiva y un parking de autocaravanas para los que prefieran viajar de esta manera. Los abonos del alojamiento se pondrán a la venta próximamente.

Hasta agosto, el festival ha organizado varios conciertos bajo el lema “Road to the woods”, con los que acerca algunos de los artistas que estarán presentes en Covaleda a nuestras ciudades. De momento está programado el concierto de La La Love You en Gijón el 18 de marzo y todavía quedan entradas.

Tras el sold out en 6 horas de los primeros 5.000 abonos que salieron desde un precio de 19,90€, la organización ha abierto un nuevo cupo de 2.500 abonos, esta vez a un precio de 49.90€ . Una vez agotadas, los precios se seguirán incrementando hasta llegar a los 15.000 asistentes al festival. Pueden comprar los abonos aquí.