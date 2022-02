‘A Ballet of Lepers’, la novela perdida de Leonard Cohen verá la luz en otoño

‘A Ballet of Lepers’ fue una novela que Leonard Cohen escribió en Montreal en el año 1956, pero que tras ser rechazada por dos editoriales acabó en un cajón. Ahora, este libro se va a publicar junto a 15 cuentos y el guión de una obra de radio escritos entre 1956 y 1961 por el propio Cohen en una colección llamada ‘A Ballet of Lepers: A Novel and Stories’.

La novela cuenta la historia de un empleado de ventas de 35 años que se ve en la obligación de llevar a su abuelo solitario y cascarrabias a vivir con él a una pensión. En esta historia Cohen se centra en las relaciones tóxicas y lo lejos que puede llegar uno por mantenerlas, según indica un comunicado de prensa.

- Publicidad -

El autor ya dijo una vez que ‘A Ballet of Lepers’ probablemente sea mejor novela que ‘El Juego Favorito’, libro que sí publicó en 1963. Además, Robert Kory, fideicomisario del fideicomiso de la familia Cohen declaró: “Leonard dijo antes de su muerte que la verdadera obra maestra de su vida era su archivo, guardado meticulosamente en beneficio de fans y académicos para que algún día lo descubrieran. Me complace que, con este libro, sus lectores y oyentes puedan comenzar ese rico viaje”.

El lanzamiento de proyectos póstumos como este suelen ser muy polémicos porque no cuentan con el visto bueno del artista, y muchas veces el material tiene que ser completado por gente ajena al autor al estar inacabado, pero este caso se distingue del resto ya que Leonard Cohen escribió el libro de principio a fin e incluso intentó ponerlo en el mercado en dos ocasiones.

- Publicidad -

La colección se publicará el 11 de Octubre de 2022 en el Reino Unido, y también verá la luz en Estados Unidos y Canadá. Todavía no hay noticias sobre su posible lanzamiento en España.