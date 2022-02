El pasado mes de octubre se cumplieron 15 años de la edición del debut de Beach House. Y aun así una canción del 8º álbum que acaban de editar, ‘Once Twice Melody‘, nuestro «Disco de la Semana», mantienen la gracia de unos jóvenes debutantes.

Oculta en el 4º y último EP que conforma el álbum de 84 minutos, ‘Hurts to Love’ es una de las canciones más inmediatas que jamás hayan grabado Beach House, incluso aunque se ampare en una barata caja de ritmos como adquirida en sus austeros inicios. Rara vez las composiciones de Beach House se han estructurado con estrofas y estribillos tan pegadizos y decididos y paradójicamente eso hace de esta pista una canción incluso exótica en su discografía.

Victoria Legrand nos repite aquí que si «duele amar, lo mejor es hacerlo de todos modos», después de haber canturreado sobre «una mirada a un mundo salvaje-salvaje», a las «muchas cosas malas que pasan ahí fuera», resultando una amenaza para los «chicos y las chicas». Es interesante el uso del género a lo largo del disco, indistinto, tan voluble como un género musical que, partiendo del dream pop, aquí muta en synth-pop minimalista con el encanto de Magnetic Fields, Stereolab o Casiotone for the Painfully Alone, donde en otros puntos el largo se desplaza hacia el folk, el Western o la new-age.



