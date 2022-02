La ganadora de Eurovisión en 2016 Jamala está entre el medio millón de personas que han tenido que abandonar Ucrania por la invasión rusa. La intérprete y autora de ‘1944’, canción que hablaba sutilmente del conflicto entre ambos países, ha ido narrando su penoso periplo a través de Instagram, contando cómo en la noche del 24 de febrero dejó Kiev junto a sus hijos, pasando «casi 4 días en un coche, completamente sin comida, en estado de shock y moviéndose 2 kilómetros cada 4 horas».

«Anoche, al sonido terrible de bombas, como mi bisabuela en ‘1944’, tuve que salir con mis hijos en brazos en 15 minutos. Y me di cuenta después de que salí sin recoger nada». Jamala afirma que «nunca pensó que los sucesos de la Segunda Guerra Mundial volvieran a ser una realidad de nuevo, y no el pasado», y habla del dolor que le produce la invasión: «Unos extraños vienen a tu casa, matan a todo el mundo y dicen: «No somos culpables». ¿Qué sentís? ¿Dónde está la humanidad? ¿Dónde? No ven su culpabilidad». La artista denuncia el modus operandi del gobierno ruso: «primero, la propaganda, los «terroristas», las «operaciones especiales» y todo eso. Y luego venden ideas como la «liberación» y la «salvación»».

- Publicidad -

Jamala no se queda en el relato del drama de su pueblo, sino que pide una reflexión al pueblo ruso: «Sé que a mis conciertos viene gente a verme desde toda Rusia. Sé que no es fácil para vosotros, que es un gran riesgo. Pero podéis influir, os infravaloráis a vosotros mismos». Jamala apela a la película ‘Don’t Look Up’ que se viralizó la pasada Navidad, indicando que «un meteorito del tamaño de dos países está sobrevolando nuestras cabezas y todavía hay quien no lo ve».

La cantante carga contra Bielorrusia por haber facilitado el paso de las tropas de Putin, muestra su apoyo al presidente Zelenski y habla de las víctimas, de los niños que han muerto y de los heridos e insiste: «Rusia, no te calles. Decidme que sois realmente humanos, pero sin la mierda del rescate, de manera inteligente, sin reproducir lo que veis en televisión. Parad la guerra, haced un boicot de verdad al gobierno».

- Publicidad -

Durante este fin de semana, han sido muchos los artistas que se han posicionado para apoyar a Ucrania, entre ellos Madonna, Annie Lennox y David Lynch. Madonna ha viralizado un remix de ‘Sorry’ en el que compara a Putin con Hitler y ha dejado un link sobre «9 maneras de ayudar a Ucrania«, Lynch se ha preguntado por nuestra calidad humana y ha hecho una petición de paz en su canal de Youtube, donde suele comentar el parte metereológico de Los Ángeles. Por su parte, Annie Lennox ha pedido donaciones a Cruz Roja y esta ONG de refugiados.