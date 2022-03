Green Day, Imagine Dragons, Franz Ferdinand, The Killers… cancelan sus conciertos en Rusia

Tras la invasión a Ucrania por parte de las tropas de Putin, son muchos los artistas que han decidido cancelar sus conciertos en Rusia a modo de humilde protesta. Ha sido el caso de Green Day, que tenían programado un concierto para 45.000 personas en Moscú el 29 de mayo, pero no lo realizarán como han expresado en un comunicado: «Con gran pesar, debido a los acontecimientos que están sucediendo, sentimos que es necesario cancelar nuestro concierto en Moscú. Somos conscientes de que este momento no es para los conciertos de rock en estadios, y esto es algo mucho más importante que eso».

El ex One Direction Louis Tomlinson ha decidido cancelar tanto los conciertos de Rusia como los de Ucrania, estos últimos por razones evidentes, posicionándose a favor de estos últimos: «La seguridad de mis fans es mi prioridad y mis pensamientos van para el pueblo de Ucrania y todos los que están sufriendo esta guerra innecesaria». Son palabras muy parecidas a las transmitidas por Imagine Dragons sobre sus cancelaciones en Rusia y Ucrania.

Franz Ferdinand también cancelan sus sets de finales de junio y principios de julio en Rusia y han recordado cómo su diseño gráfico ha estado influido por el arte ruso, pero señalando a este país como el único culpable de esta guerra: «Nos encanta Rusia. Este gran país ha inspirado a nuestra banda a través de su arte y literatura desde que tocamos allí por primera vez hace 17 años, desarrollando una relación rica y profunda con nuestros fans rusos. Desde el jueves por la mañana hemos hablado con muchos de nuestros amigos en Rusia a través de las redes y nos hemos encontrado una gran oposición a la violencia y su solidaridad con nuestros amigos ucranios. Sabemos que veis la locura en el líder de vuestro país. Sabemos que no queréis la guerra».

HEALTH cancelan sus conciertos de abril en Rusia y Yungblud también cancela sus fechas de este verano, mientras el rapero ruso Oxxxymiron ha cancelado igualmente sus fechas en Moscú y San Petersburgo: «No puedo entreteneros cuando los misiles de Rusia están cayendo sobre Ucrania, cuando los habitantes de Kiev se ven obligados a esconderse en sótanos y en el metro, cuando la gente está muriendo».

En Moscú hay un festival llamado Park Live Festival en julio, y The Killers han sido los primeros en decir que no acudirán. El resto del cartel incluye nombres como My Chemical Romance, Sum 41, Gorillaz, Deftones o Iggy Pop.

Por su parte, Mäneskin tenían que ofrecer sus nuevas fechas europeas, pospuestas debido a la covid-19, pero han afirmado que no lo harán, mientras el ataque continúe. A pesar de nuestra intención de daros nuevos datos sobre las fechas europeas e italianas este 1 de marzo, no podemos definir ni compartir las fechas en este momento de tensión para Europa y el resto del mundo (…) Nuestra solidaridad va para todos los que sufren el conflicto en Ucrania y esperamos que la violencia llegue a su fin”.

QZ publica un calendario en el que se ve qué artistas están cancelando shows en Rusia y quienes tienen conciertos previstos sobre los que no se han pronunciado. Entre estos últimos están Björk, Iron Maiden, Deep Purple y Korn, aunque los más inminentes, esta primera quincena de marzo, son Tricky y Fatboy Slim. Eric Clapton está entre los cancelados y Pixies entre los que han eliminado la fecha rusa de su web.

Despite our desire to give you updates regarding the European and Italian tour by March the 1st, we are not able to define and share the new dates in this moment of tension for Europe and for the whole world. We are closer than ever to all the people plagued by war right now. pic.twitter.com/chfec541AB

— MåneskinOfficial (@thisismaneskin) February 28, 2022