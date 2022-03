Foals anuncia nuevo álbum con el single ‘2am’ grabado en Kiev

Foals dará la bienvenida al verano con un nuevo álbum que saldrá a la venta el 17 de junio. ‘Life Is Yours’ será el nombre de este trabajo, que incluye los singles ‘Wake Me Up’ y ‘2am’, siendo esta última su más reciente publicación y que cuenta con un videoclip grabado en Kiev junto a un equipo técnico ucraniano, antes de que la guerra estallara. La banda ha transmitido un mensaje de amor y fuerza a sus amigos en el país asediado.

Con este nuevo álbum, el grupo ha querido transmitir su lado más enérgico y divertido con un sonido más pop y ritmos bailables. El futuro LP ya cuenta con portada propia y tracklist:

Life Is Yours:

01 Life Is Yours

02 Wake Me Up

03 2am

04 2001

05 (summer sky)

06 Flutter

07 Looking High

08 Under the Radar

09 Crest of the Wave

10 The Sound

11 Wild Green





thinking of these amazing people who made filming the ‘2am’ video possible in Kyiv last month.

wishing all our friends in the Ukraine love & courage 💙💛 pic.twitter.com/lzxbFZCLLu

— FOALS (@foals) February 24, 2022