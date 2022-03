American Song Contest, el certamen musical inspirado en Eurovisión que pondrá a 56 artistas estadounidenses a competir en busca del nuevo hit (norte)americano, ya es una realidad y arranca el próximo 21 de marzo. Como es sabido, el concurso durará varias semanas en las que se celebrarán las clasificaciones y las semifinales hasta llegar a la gran final el 9 de mayo.

La lista de participantes de American Song Contest, un total de 56, se ha dado a conocer vía Oiko Times, y revela varios nombres conocidos. Macy Gray competirá por Ohio, y de hecho acaba de cantar el himno de Estados Unidos en un evento de la NBA celebrado en su estado. La cantante es conocida por su éxito de 1999 ‘I Try’ -su primer single- pero ha desarrollado una interesante carrera en los años siguientes, representada en discos tan reivindicables como ‘The Way‘ (2014).



Por otro lado, el crooner romántico Michael Bolton, intérprete de macrohits como ‘How Am I Supposed to Live Without You’ o ‘When a Man Loves a Woman’, competirá en nombre de Connecticut, y Jewel, estrella del country reconvertida en popstar muchos años antes de que nos sonara Taylor Swift, representará a Alaska. También Sisqó, estrella del R&B de los 90 e intérprete del hit ‘Thong Song’, participará, en su caso por Maryland.

Aunque la mayoría de artistas que participarán en American Song Contest son desconocidos para el público global, algunos como courtship. han logrado una nada desdeñable cantidad de streamings con su música pese a tratarse de una nueva promesa: su single de 2018 ‘Sunroof’ acumula 16 millones de streamings en Spotify. Os dejamos con la lista completa.

Alabama: Ni/Co

Alaska: Jewel

American Samoa: Tenelle

Arizona: Las Marias

Arkansas: Kelsey Lamb

California: Sweet Taboo

Colorado: Riker Lynch

Connecticut: Michael Bolton

Delaware: Nitro Nitra

Florida: Ale Zabala

Georgia: Stela Cole

Guam: Jason J.

Hawaii: Bronson Varde

Idaho: Andrew Sheppard

Illinois: Justin Jesso

Indiana: UG skywalkin

Iowa: Alisabeth Von Presley

Kansas: Broderick Jones

Kentucky: Jordan Smith

Louisiana: Brittany Pfantz

Maine: King Kyote

Maryland: Sisqó

Massachusetts: Jared Lee

Michigan: Ada LeAnn

Minnesota: Yam Haus

Mississippi: Keyone Starr

Missouri: Brett Seper

Montana: Jonah Prill

Nebraska: Jocelyn

Nevada: The Crystal Method

New Hampshire: MARi

New Jersey: Brooke Alexx

New Mexico: Khalisol

New York: ENISA

North Carolina: John Morgan

North Dakota: Chloe Fredericks

Northern Mariana Islands: Sabyu

Ohio: Macy Gray

Oklahoma: AleXa

Oregon: courtship.

Pennsylvania: Bri Steves

Puerto Rico: Christian Pagán

Rhode Island: Hueston

South Carolina: Jesse LeProtti

South Dakota: Judd Hoos

Tennessee: Tyler Braden

Texas: Grant Knoche

U.S. Virgin Islands: Cruz Rock

Utah: Savannah Keyes

Vermont: Josh Panda

Virginia: Almira Zaky

Washington: Allen Stone

Washington, D.C.: NËITHER

West Virginia: Alexis Cunningham

Wisconsin: Jake’O

Wyoming: Ryan Charles