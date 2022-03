15 años del debut de Mika: ¿es ‘Life In Cartoon Motion’ un clásico?

Dedicar un artículo a conmemorar el aniversario de un álbum supone que el disco haya sido trascendental en algún sentido, que haya marcado un momento o que necesite reivindicación, y es difícil decidir si el álbum debut de Mika ‘Life In Cartoon Motion’ merece ser celebrado en su 15º aniversario justamente por las polarizadas reseñas que obtuvo en su día.

Sin embargo, el LP presentó al mundo un cantante único que no se ha vuelto a repetir, un sonido inconfundible, una de las canciones más exitosas de todo 2007 y una energía de la que todos nos hemos contagiado alguna vez de fiesta mientras sonaba uno de sus temas. Además, el álbum debut del cantante inglés es también su disco más exitoso hasta la fecha, siendo el 9º más vendido de 2007 en el mundo entero.

Mika publicó ‘Life in Cartoon Motion’ el 5 de febrero de 2007 tras conseguir por fin un contrato discográfico con Casablanca Records y Universal Music, algo que le costó mucho trabajo, ya que en un principio ninguna de las discográficas a las que se presentó querían ficharlo. Mika era estudiante de música clásica pero le apasionaba escribir canciones pop, y esa mezcla que acabó plasmada en sus partituras no convencía a los directivos: incluso le pidieron que se acercara más al estilo de Robbie Williams.

Tampoco tenía el apoyo de los consumidores, como dijo en una entrevista del 2007: “la gente comercial me rechazó y los indies tampoco me aceptaron porque era demasiado melódico”. La desesperación porque las discográficas no entendieran su concepto musical y las presiones para ser alguien que no era le llevaron a escribir ‘Grace Kelly’, que paradójicamente fue la llave que le abrió las puertas de la gente que le había dado la espalda hasta entonces.



‘Grace Kelly’ es la canción insignia de Mika. El tema fue número 1 en Reino Unido sólo con descargas digitales, y se mantuvo en el puesto durante cinco semanas consecutivas. También llegó a lo más alto en muchos otros países como Italia, Francia o Bélgica, lo que ha propiciado que a posteriori Mika haya seguido muy presente en países europeos de habla no inglesa. ‘Grace Kelly’, que también ha sido una de las elegidas por la comunidad de TikTok para crear un trend, es un discurso de Mika hacia el director de una discográfica que lo rechazó y que le propuso aparentar ser alguien que no era: “Intenté ser como Grace Kelly pero sus looks eran demasiado tristes, así que lo intenté como Freddie, ¡me he vuelto loco con las identidades!” dice la canción.

La magnitud de ‘Grace Kelly’ podía haber aplastado al artista y condenarlo a ser recordado solo por este éxito, pero los siguientes singles del álbum fueron ‘Love Today’, ‘Big Girls (You Are Beautiful)’, ‘Happy Ending’, ‘Relax, Take It Easy’ y ‘Lollipop’, todas canciones hechas con materia de hit que consiguieron instalarse en nuestras cabezas. Pero, ¿cómo les ha sentado el paso del tiempo a estos singles tan 2007? Repasando el álbum, es indiscutible que Mika demuestra tener talento para la música y sensibilidad por el pop, ya que las melodías son contagiosamente divertidas (o divertidamente contagiosas). Pero ‘Lollipop’ es el mejor ejemplo de una canción que ha perdido interés, una canción que se ha quedado estancada y que exagera al máximo la esencia «happy» que diferencia a Mika del resto. ‘Lollipop’ es el tema que la gente suele usar para justificar que no les gusta el estilo “bobo” de Mika, de juguete, y en el fondo puede que con algo de razón. De hecho, ¿puede trasladarse esta crítica al conjunto del álbum?



Aunque el sonido de Mika sea su firma personal y no se asemeje a la música de los artistas con los que competía en las listas de la época (quitando a Scissor Sisters), ‘Life In Cartoon Motion’ se ha quedado atrapado en su propia era. Quizás las canciones que mejor paradas han salido y que mejor podrían rendir entre la música de hoy en día son ‘Love Today’ y ‘Any Other World’, pero con otras, su fórmula parece haberse agotado. ‘My Interpretation’ parece un single de Take That de los 90, ‘Big Girls (You Are Beautiful)’ es otra divertida canción que solo le queda como un guante al Mika de 2007, y ‘Relax, Take It Easy’, aunque es la más avanzada de todas, no pasa de 2009. De hecho, recuerda a ‘Rain’ de ese mismo año.



Tal y como ‘Lollipop’ ha afectado de manera negativa al recuerdo del álbum, el propio álbum ha estado a punto de eclipsar a Mika, y le ha atrapado en ese país de las maravillas al que transporta el CD. Solo hay que observar la portada del segundo trabajo discográfico del cantante ‘The Boy Who Knew Too Much’ y darse cuenta de que tanto la portada como el contenido es casi una extensión del álbum anterior. Esto es algo común en el pop: querer reproducir el éxito de algo que ha funcionado muy bien, como los debuts de Britney Spears o Kesha, pero por suerte y con el paso del tiempo, Mika ha sabido mantener su carrera a flote en algunos mercados como el francés o el italiano. Por algo presentará Eurovisión desde Turín.

Dicho esto, que ‘Life In a Cartoon Motion’ no haya llegado a nuestros días en su mayor esplendor no quiere decir que no sea un clásico. Y eso es algo que la industria le debe a Mika, porque no se puede concebir la música pop de los 2000 sin tener en cuenta este CD. Seguramente, dentro de 30 años seguiremos recordando estas canciones, compuestas por él mismo y que le consiguieron una nominación a un Grammy y a un MTV European Music Awards. Mika dijo en una entrevista en 2007: “El pop ha perdido su mejor cara y la calidad artística se ha dejado en el olvido. Intento reivindicar el pop”. Para aquellos que les cueste ver el álbum con los mismos ojos que antes, intenten trasladarse a finales de los 2000 para sentir lo original, nuevo, fresco y divertido que es este disco, las geniales melodías y letras que hacen evadirse casi de cualquier problema.