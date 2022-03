Rojuu, Samantha Hudson, Maria Arnal i Marcel Bagés, The Chemical Brothers… el Sónar 2022 completa cartel

El Sónar Barcelona 2022 ha completado su cartel con 30 nuevos artistas, y prepara así un festival que mezcla la música, el arte y la tecnología con actuaciones de C. Tangana, Arca, The Chemical Brothers, The Blaze, Rojuu, Nathy Peluso, Samantha Hudson, Ms Nina, mori+rusowsky, Niño de Elche o Maria Arnal i Marcel Bagés, entre otros. El festival se ubicará en Fira Montjuïc y Fira Gran Via, como de costumbre, los días 16, 17 y 18 de junio.

Entre los artistas confirmados hoy, destacan Niño de Elche, que presenta ‘Concert de músika festera’ junto a Ylia y los 40 músicos de la Banda “La Valenciana”, Maria Arnal i Marcel Bagés, que reinterpretarán su último disco ‘Clamor’ junto a un coro de voces sampleadas por Inteligencia Artificial, y Samantha Hudson con su show ‘Liquidación Total’. Cabe destacar que, además de estos cantantes, el festival acogerá DJs de la talla de The Blessed Madonna, Anfisa Letyago, Charlotte de Witte, ANNA o GAZZI. Además, el Sónar+D se integra en el Sónar de Día ofreciendo talks, debates, actuaciones híbridas entre conferencia y espectáculo, y acciones relacionadas con la Inteligencia Artificial, la ecología acústica o el criptoarte.

Los artistas se dividen entre el Sónar de Día y Sónar de Noche, y los asistentes pueden atender tanto a los dos formatos como solo a uno, incluso un único día. Los abonos están ya a la venta en la página web del festival, y de hecho, hoy es el último día para adquirir los tickets en el precio actual, ya que esta noche se encarecerán.



