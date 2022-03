Ucrania confirma su participación en Eurovisión: la Kalush Orchestra puede ganar

Desde que se empezó a entrever que Rusia podía invadir Ucrania y después la invasión comenzó, Ucrania se ha disparado en las apuestas de Eurovisión. Al tiempo que la UER descalificaba a Rusia, y Ucrania sufre el asedio del ejército de Putin por tierra, mar y aire, todo el mundo ha entendido que el público europeo va a votar masivamente por este país, y quizá también el jurado. La RAI acaba de confirmar que Ucrania va a participar en Eurovisión y ya se ultima de qué manera.

Como muchos recordaréis, la representante ucraniana para el festival, Alina Pash, renunciaba a participar en Eurovisión tras verse incapaz de afrontar la presión social por supuestamente haber visitado Crimea en 2015. Automáticamente, la banda que ocupaba el 2º lugar en la final nacional ucraniana, la Kalush Orchestra, que de hecho había ganado en televoto, pasaba a representar a Ucrania. Con el país sumido en una dramática crisis de refugiados -en torno a 3 millones de personas ya han abandonado Ucrania-, cabía preguntarse si este país estaría para participar en Eurovisión, pero acaba de confirmarse que sí lo hará.

La RAI ha informado de que la Kalush Orchestra está a punto de grabar el «backup video» para poder participar. Lo harán no en Kiev, sino en una ciudad más próxima a una frontera occidental. Se trata del vídeo de refuerzo que las delegaciones nacionales preparan desde que hay pandemia. Así, en caso de no poder presentarse en el festival por razones de causa mayor (hasta ahora era el coronavirus), se podrá exhibir dicho vídeo del show en la semifinal y en la final.

Simona Martorelli, directora de relaciones internacionales de Rai, ha declarado que «la delegación ucraniana ha confirmado su presencia y hasta ahora ha cumplido increíblemente con todos los plazos. También se está preparando para hacer el vídeo de respaldo de la actuación, solicitado a todas las delegaciones en caso de que haya problemas y la delegación o parte de la delegación no pueda presentarse en Turín. Están teniendo algunas dificultades pero están tratando de hacer el vídeo, no en Kiev sino en otra ciudad más cerca de la frontera». Por su parte, Claudio Fasulo, subdirector de Rai1, ha dicho que el tema de este año pasa a ser la paz.

Esta información surge después de que el propio cantante de Kalush Orchestra, Oleh Psiuk, pusiera en duda su participación en el certamen, pues indicaba que Eurovisión era «muy importante para él, pero no tanto como la vida de sus familiares y amigos», como es lógico. «Estamos haciendo todo lo posible por ayudar a nuestro país. Un miembro de la banda está luchando por la defensa territorial de Kiev, y yo he fundado una organización de voluntarios para ayudar a la gente a encontrar alojamiento, desplazamiento o medicinas. Nuestro país se ha unido al máximo». También narraba que se encontraba muy lejos de su novia y que cada vez que sonaba una bomba, se preguntaba si ella seguiría con vida o no. «Quiero pedir a todos los que tengáis redes sociales que salgáis y habléis de esto. De verdad necesitamos que difundáis esta información. Hagamos un mundo de paz en 2022».

Ucrania tiene un historial fantástico en el Festival de Eurovisión desde que decidieron presentarse por primera vez en 2003: han ganado dos veces (Ruslana y Jamala en 2004 y 2016), han quedado en el puesto 2 en dos ocasiones (2007 y 2008), han sido top 3 en 2013 y el año pasado quedaron en el top 5 con la excelente actuación de Go_A. Nunca jamás han sido eliminados en semifinales y tan solo 3 veces han quedado por debajo del top 15 en la final.

Este año, Kalush presenta una apuesta que pulula entre la tradición -como a ellos les gusta- y el rap, con un tema llamado ‘Stefania’ en el que el narrador se dirige a su madre, y a los buenos recuerdos de la misma, en lo que sin duda muchos entenderán como una metáfora. En el perfil de KALUSH en Spotify en este momento puede leerse: “mientras escuchas música aquí, el pueblo ucraniano está muriendo por el ataque ruso”.