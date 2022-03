‘Night Falls Over Kortedala’ fue el segundo mejor disco de 2007 para JENESAISPOP solo por detrás de ‘Back to Black’ de Amy Winehouse, y es uno de los «discos clave del siglo XXI» que mi compañero Sebas E. Alonso repasó en el libro de JENESAISPOP ya agotado. El disco es una maravilla del pop de nuestra era, pero sus días en las plataformas de streaming y en las tiendas están contados.

El sello Secretly Canadian ha anunciado que ‘Night Falls Over Kortedala’ será descatalogado de tiendas y retirado de las plataformas de streaming a partir del próximo 21 de marzo, y ese día celebrará una última «listening party» en Youtube que funcionará a modo de vigilia. El sello comunica que «‘Night Falls Over Kortedala’ de Jens Lekman abandona esta vida y se dirige hacia la eternidad», incita a la audiencia a comprar el CD, a descargar la copia física o a reproducirlo estos días antes de que sea demasiado tarde, y además ha tenido el buen humor de emitir una invitación a la mencionada «vigilia» en la que nos anima a «celebrar la vida de ‘Night Falls Over Kortedala» antes de que sea enterrado».

Se desconoce el motivo por el que el mejor disco de Jens Lekman será retirado de plataformas y tiendas físicas y digitales para siempre, pero se especula que la razón pueda tener que ver con los samples orquestales que incorporan varias de las canciones incluidas en el álbum. El cantautor sueco se ha hecho eco de la noticia simplemente para expresar que «nada dura para siempre», por lo que el misterio seguirá rodeando la decisión de Secretly Canadian hasta que alguien aclare realmente la situación. De momento, considérate un afortunado o una afortunada si posees una copia de ‘Night Falls Over Kortedala’.

