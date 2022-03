Lil Nas X vuelve a las redes sociales y filtra un fragmento de su nueva canción ‘Lean On My Body’

Lil Nas X ha sorprendido hoy subiendo un video a TikTok donde filtra casi un minuto de una nueva canción que se trae entre manos, ‘Lean On My Body’. Esto ocurre justo un día después de que terminara su éxodo de las redes sociales, y el cantante ha vuelto por todo lo alto.

En el video se le puede ver delante de un piano, en una forma física que quita el hipo, mientras baila y canta una parte de su nueva canción. ‘Lean On My Body’ hace referencia a la pelea que tuvo su sobrino en el colegio porque alguien se rió de que su tío fuera Lil Nas X. El artista responde en el tema defendiendo a su sobrino y condenando la homofobia abiertamente una vez más, algo que sigue siendo totalmente esencial aunque mucha gente se empeñe en decir que el rapero no deja de mencionar su sexualidad innecesariamente.

Parece que dentro de poco podremos disfrutar de nueva música de Lil Nas X, pero probablemente no sea esta la primera canción que publique. Ayer, en su vuelta a las redes sociales, el cantante preguntó a sus fans en Twitter cuál era la canción que querían escuchar primero: la colaboración con NBA YoungBoy ‘Late to the Party’ o ‘Down Souf Hoes’, con Saucy Santana.