Residente contesta a Childish Gambino con la ayuda de Ibeyi: «esto no es América»

Residente ha levantado polémicas recientemente con su colaboración con Bizarrap y hoy vuelve con un nuevo single que también promete dar que hablar. ‘This is Not America’ se suma a la tradición de las «answer songs» o canciones de respuesta para contestar a Childish Gambino y su éxito de 2019 ‘This is America’, que fue uno de los fenómenos musicales de aquel año por la brutal representación que hacía de la violencia policial que sufren las personas negras continuamente en el país, sobre todo en un videoclip que se viralizó incluso en España, algo difícil para la música anglosajona.

‘This is Not America’ lleva el mensaje de Childish Gambino un paso más allá. Amplía la visión. El tema habla sobre la colonización y la esclavitud, entre otros temas, y según Sony Music «comparte el mensaje de que todas las culturas y países del continente americano son una» e insta a «no separarse y crear una evolución para la unidad». Esta unidad empieza en el uso del lenguaje: Residente desafía la costumbre de utilizar la palabra «América» para referirse a Estados Unidos, producto de un pensamiento colonizado, y rapea: «América no es solo USA papá / esto es desde Tierra del fuego hasta Canadá / Hay que ser bien bruto, bien hueco / Es como decir que África es solo Marruecos».

A continuación, Residente enumera las cosas que sí le parece representan esa América a la que no se refirió Childish Gambino, como la guerrilla, los «periodistas asesinados», los «narco gobiernos», la corrupción, los «golpes de estado», el «país en quiebra», los «emigrantes sin papeles», el «peso devaluado» o el «disparo a quema ropa por parte de la policía». Al final, Residente y Childish Gambino comparten un mensaje similar, pero cambia el ángulo.

En el plano musical, Residente acierta juntándose con las gemelas afrocubanas Ibeyi, que también han vuelto estos días con el primer adelanto de su próximo disco. Lisa-Kaindé y Naomi Díaz se reparten tareas de canto y percusión y, junto a Residente, entregan una auténtica batucada de percusiones portorriqueñas que aportan otra capa de significado a la canción, la de la reinvidicación del folclore latinoamericano; para sentenciar que de aquí «no nos fuimos y no nos vamos».

En ‘This is Not America’, que comparte título con un tema de David Bowie de 1985, Residente vuelve a afilar su «machete» para recordar por qué es uno de los raperos más aclamados de su generación, y además entrega un videoclip espectacular en el plano visual, lleno de escenas que dejan con la boca abierta: bailes de tango que reflejan los movimientos de una brutal agresión policial, una estatua de la Libertad indígena, y un grupo de cadáveres dispuestos en forma de la palabra «AMÉRICA», son algunas de las imágenes que conforman el videoclip, ya top 3 en Youtube España, por mérito propio.