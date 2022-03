Samantha Hudson: «No es nada fácil ser una tonta del culo»

Samantha Hudson es la nueva invitada de «Revelación o Timo, el podcast de JENESAISPOP». La artista nos habla de la edición de ‘Liquidación total‘, que está presentando por toda España tras haber colgado el cartel de sold-out en Madrid (2 noches) y Barcelona, y llevará al Sónar, en lo que ella misma define que será «una sacada de coño». Para ello ideará un espectáculo diferente al habitual. También hay tiempo para hablar de su sonado Especial de Navidad en A3 Media en el que colaboró con Amaia y Arturo Vals, del nuevo vídeo para ‘Demasiado coño’ y del polémico vídeo de ‘Por España’, hablando de sus influencias.

Samantha Hudson se sincera sobre sus inicios con el vídeo escolar de ‘Maricón’, aquel día que la performance se le fue de las manos y se tiró por una ventana, y opina sobre la posición de su personaje: «yo no pienso que destaque por encima de los demás a nivel musical o artístico. El talento es lo que menos se reconoce en el mundo. Lo que cuenta verdaderamente es tener un morro que te lo pisas. Y yo tengo mucho morro, y a base de morro estoy donde estoy».

Sobre su look, reflexiona sobre convenciones como ir con traje al trabajo: «Los símbolos están invertidos. Lo más mamarracho y lo más absurdo es lo que más sentido común tiene. Y lo que se nos plantea como normal, decoroso y moral, en realidad es lo más absurdo y lo más mamarracho, y yo por eso estoy tan tranquila».

Respecto a la intelectualización de su obra, el contenido social o el vacío de todo contenido, reflexiona: «Es una decisión muy premeditada ser tan espontánea. Me cuesta mucho trabajo ser tan absurda. No es nada fácil ser una tonta del culo. Si lo eres de manera genuina, pues es como quien cocina bien desde que nació, pero yo me esfuerzo en performar esa actitud. Es un trabajo que el público general no reconoce, pero también me sirve para saber quién es la gente que merece la pena, quién es la gente chula y molona de verdad. Y todo el público que tengo encaja en ese perfil de gente chula, como vosotras. Poner en valor lo cutre lo elegante, lo aberrante y lo grotesco es un enfoque vital bastante acertado».

A lo largo del podcast Samantha Hudson recuerda cómo conoció el electroclash a través de un hermano mayor, habla de influencias internacionales como Lady Gaga y concluye que de mayor quiere ser como Manuela Trasobares. De ahí su cameo en el especial navideño: «Cuando cruce una edad, me voy a operar todo». En la segunda parte del podcast, Claudio interroga a Samantha Hudson sobre la fama y le pregunta qué opina sobre algunas de las mayores excentricidades de las superestrellas en camerinos.