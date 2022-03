Charlotte Adigéry & Bolis Pupul destapan el absurdo del racismo en ‘Blenda’

Uno de los vídeos de TikTok más divertidos que se viralizaron durante el confinamiento fue el de una joven marroquí afincada en Barcelona que representó literalmente la expresión racista «vete a llorar a tu país». Hanan Midan se abrió la cuenta por aburrimiento, decidió dedicar vídeos a la cultura o geografía africanas y ante los comentarios racistas que empezó a recibir por parte de algunos usuarios, contestó con más vídeos y más humor. En el vídeo que se viralizó, la joven de 18 años hacía como que llegaba al aeropuerto de Marruecos y comunicaba al agente: «¿Es la frontera? Vengo a llorar y me vuelvo, que en España no me dejan, muchas gracias».

El vídeo es una joya porque destapa el absurdo del racismo, en concreto el de esta frase que implica que la persona que recibe dicho racismo no tiene derecho a quejarse de recibir dicho racismo (?), y Midan aseguró entonces que su intención al publicar estos vídeos era «hacer recapacitar a la gente con humor y cambiar la forma de responder al racismo».

El dúo belga formado por Charlotte Adigéry y Bolis Pupul adopta una perspectiva similar en su disco debut ‘Topical Dancer’. Ella tiene ascendencia caribeña, él china, ambos han experimentado el racismo desde dentro de Europa como ciudadanos europeos, y su manera de denunciarlo es escribiendo canciones de electro-pop divertidas que invitan a la reflexión en torno a temas como el racismo, la xenofobia, la misoginia o la apropiación cultural.

La ironía y el absurdo forman parte de su discurso, tanto como su intención por llevar a los clubs un sonido elegante y sofisticado, y una de las pistas que mejor sirven para entender este disco editado a través del sello de Soulwax y co-producido por los hermanos, es ‘Blenda’, un tema que habla sobre racismo desde el humor y sin caer en medias tintas.

‘Blenda’ reflexiona sobre la inmigración y, en concreto, sobre la confusión que el aspecto de Charlotte ha provocado en algunas personas. «Me parezco a ellos pero no para ellos, sueno como tú pero no para ti» es uno de los mantras que deja la canción, al que ella añade: «no sueno al aspecto que tengo, no luzco a lo que sueno». Con una melodía infantiloide y pegadiza, Charlotte reproduce en el estribillo ese ataque racista habitual que expresa «vete a tu país al que perteneces», ante lo que ella abre Siri y le pregunta: «¿puedes decirme dónde pertenezco?». Con esta frase, Charlotte y Bolis logran lo mismo que Midan, descubrir el absurdo del racismo a través del humor.