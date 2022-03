La era de ‘Solar Power‘ continúa cuando quedan unos pocos meses para que Lorde lo presente en España, en concreto en el festival Primavera Sound de Barcelona. En esta ocasión, la neozelandesa presenta videoclip para la pista central del disco, por eso de que es la sexta de 12, ‘Secrets from a Girl (Who’s Seen it All)’, que destacada por incluir un «spoken word» de Robyn.

Como todos los videoclips de esta era, desde el de ‘Solar Power’ hasta el de ‘Leader of a New Regime’ pasando por los de ‘Mood Ring’ y ‘Fallen Fruit’, el de ‘Secrets from a Girl (Who’s Seen it All)’ sitúa a Lorde en una idílica playa de Nueva Zelanda. Pero no solo a la Lorde actual, pues en el vídeo la cantante se multiplica para revisitar su pasado. Aparece caracterizada como en la era de ‘Royals’ y su debut ‘Pure Heroine’ y también ataviada con un vestido rojo que puede ser una referencia (o no) al que la cantante portó en los GRAMMY de 2018, durante la era de ‘Melodrama’.

- Publicidad -

La tercera Lorde es por supuesto la presente, la de ‘Solar Power’, y luce por tanto un bonita camiseta con un girasol bordado. Las tres Lordes reciben los apodos de «la niña», «la amante» y «la jardinera», como han desvelado los tres pósters diseñados para la ocasión y, en el vídeo, cantan juntas en un sofá o realizan una delicada coreografía.

La idea del vídeo conecta con la letra de «Secrets from a Girl», nostálgica, y en la que Lorde canta que «no podía esperar a cumplir 15 años y, de repente, pestañeas y ya han pasado 10». De hecho, la artista ha declarado que «Secrets from a Girl» es una respuesta a ‘Ribs’, actualmente su canción más popular en Spotify, en la que cantaba que «tengo miedo de hacerme mayor» y narraba un enamoramiento no recíproco. En «Secrets from a Girl», Lorde responde a aquella Lorde joven que «todo saldrá bien» y que se volverá a enamorar.

- Publicidad -

Por su parte, Robyn no hace acto de presencia en el vídeo, claro que quizá nadie la esperaba: habría quedado un tanto chanante verla pasarse por ahí de repente. Además, aunque la sueca representa en su recitado a una «azafata surrealista», su tono da a entender que es más bien un personaje omnipresente.

“lorde” is now trending with over 7,000 tweets in the US after teasing 3 posters for her upcoming music video for “Secrets from a Girl (Who’s Seen it All).” pic.twitter.com/5U7lhzG6Cs — Lorde Charts (@LordeOnChart) March 21, 2022