Lykke Li anuncia ‘EYEYE’ y presenta la lynchiana ‘No Hotel’

Lykke Li anuncia al fin la continuación de ‘So Sad So Sexy’ (2018). ‘EYEYE’ saldrá el 20 de mayo y será un disco corto de 8 pistas, del que se adelanta ya el primer single, ‘No Hotel’.

Según su página web, el disco hablará oficialmente sobre «la lujuria, la atracción, el apego y el rechazo. El paisaje del amor. Las canciones están habitadas por imágenes en movimiento que ni empiezan ni terminan. Cada película funciona como un bucle visual, conciso como un haiku, pero que continúa a perpetuidad. El resultado es una experiencia somática y repetitiva. Componen capítulos entre un sueño y la realidad».

Por si todo esto te suena poco a David Lynch, aguarda a escuchar el mencionado tema ‘No Hotel’, una canción acústica de apenas 2 minutos que abrirá ‘EYEYE’, y que vuelve a apelar a las pasiones «de vuelta a su cama, bajo su corazón», como si hubieran sido entonadas desde el bar de ‘Twin Peaks’.

A pesar de que el disco se espera para esta primavera se advierte a los usuarios de que el vinilo de ‘EYEYE’ no estará listo hasta Navidad. Así está el patio en la fabricación de vinilos.

1. No Hotel 2:26

2. You Don’t Go Away 3:13

3. Highway To Your Heart 3:59

4. HappyHurts 4:56

5. Carousel 4:14

6. 5D 3:45

7. Over 3:44

8. ü&i 7:12