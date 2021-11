Adele continúa en el número 1 global con su nueva balada ‘Easy on Me’. Desde el número 1 de Estados Unidos, Reino Unido y otros países -en España baja tan sólo del puesto 12 al puesto 16, es decir, se mantiene estable-, garantiza un nuevo exitazo para el álbum ’30’, que sale el próximo 19 de noviembre.

Después de que ’21’ vendiera 30 millones de copias y ’25’ otros 20, es difícil calcular cuán lejos puede llegar ’30’, pues la venta de CD’s ha seguido cayendo en picado. Sin embargo, no tanto la de vinilos, por lo que Sony, que por primera vez distribuirá un álbum de Adele (ya no la encontramos vinculada a la indie XL), ha encargado la fabricación de 500.000 unidades en este formato.

Esta semana Vulture publicaba un artículo en el que, entre interrogaciones, planteaba que Adele haya acaparado la fabricación de vinilos en todo el mundo, pues sólo quedan 3 fábricas de vinilos a nivel mundial y conocidos están siendo los retrasos en el sector durante los últimos meses.

James Blake tenía que retrasar todo su último disco porque los vinilos no habían llegado a tiempo, Laura Jane Grace de Against Me! ha dicho que si no termina su trabajo en los próximos 3 meses no podrá sacar su álbum hasta 2023, esta mañana IDLES cuentan en redes que retrasan su vinilo por problemas de distribución, y Ed Sheeran ha contado en una entrevista que ha sido una locura imprimir sus vinilos a la vez que los de «Adele, ABBA, Elton, Coldplay y Taylor».

Billboard ha publicado un artículo de respuesta a la insinuación de Vulture puntualizando que Adele no ha saturado el mercado, pues el problema llevaba ya meses ahí, y el pasado verano ya realizaron una pieza hablando de la magnitud de este atasco. Las fábricas tienen capacidad para hacer 160 millones de vinilos al año, cuando la demanda actual dobla eso. Billboard asegura que los 500.000 discos encargados por Adele solo representan un 0,3% de lo que tienen que fabricar estas compañías este año, por lo que no sería el fondo del problema, aunque seguramente no lo ha aliviado precisamente en medio de una crisis global de suministros.