Machine Gun Kelly lanza hoy su nuevo álbum ‘Mainstream Sellout’

Una de las celebrities más populares del momento, Machine Gun Kelly, vuelve esta noche a las 00:00 AM con su nuevo disco ‘Mainstream Sellout’. Este será su sexto álbum de estudio y lo lanzará a través de los sellos Bad Boy e Interscope. El trabajo está generando grandes expectativas entre las idas y venidas que ha sufrido, habiendo sido retrasado varias veces. Además, el título del disco también fue modificado: ha pasado de llamarse ‘Born with Horns’ a ‘Mainstream Sellout’.

Colson Baker o Machine Gun Kelly ha adelantado 4 singles del álbum antes de su lanzamiento: ‘papercuts’, ‘emo girl’ con willow, ‘ay!’ junto a Lil Wayne y ‘maybe’ con Bring Me The Horizon. Teniendo en cuenta el gran éxito que tuvo su anterior trabajo discográfico ‘Tickets To My Downfall’, las miradas estaban puestas en el camino que iba a tomar el artista con este nuevo disco, y los temas que hemos podido escuchar hasta la fecha determinan que no abandona el pop punk que ha convertido en su identidad. Sin embargo, ‘Mainstream Sellout’ promete un sonido más oscuro, con unas guitarras más agresivas que el álbum predecesor.

Para este trabajo, el cantante ha vuelto a contar con la colaboración de Travis Barker. En el último año, los dos músicos han sido grandes protagonistas en las redes sociales, y lo cierto es que están en buenas manos: sus parejas Megan Fox y Kourtney Kardashian son todas unas profesionales de las redes, y la estrecha amistad entre las dos parejas ha hecho que los dos músicos se hayan convertido en claros iconos de la cultura pop.

El tracklist de ‘Mainstrem Sellout’ en forma de Dolce & Gabbana:

