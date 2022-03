Bauhaus vuelve tras 14 años con ‘Drink The New Wine’

Han pasado 14 años desde que Bauhaus publicó nueva música por última vez, y eso es tanto tiempo que para la juventud Bauhaus ya es solo una escuela de arte y arquitectura muy conocida. Sin embargo, la banda gótica rockera no puede consentir eso y está de vuelta con su nuevo single ‘Drink The New Wine’. Los componentes de Bauhaus grabaron este single en el confinamiento y a distancia, pero eso no les impidió plasmar en el pentagrama la experimentación que los caracteriza.

‘Drink The New Wine’ es la primera canción que la banda publica desde el álbum de 2008 ‘Go Away White’, aunque en este intervalo de tiempo ha compartido el disco recopilatorio ‘Singles’ y el EP ‘The Bela Session’ con temas inéditos pero antiguos.

En un comunicado, Bauhaus explica cómo se llevó a cabo el curioso método de composición de esta nueva canción: los cuatro miembros grababan pistas de audio y las compartían siguiendo el método surrealista “Exquisite Corpse”. Es decir, tan solo conociendo el beat original, todos los integrantes del grupo tuvieron que componer una parte de la canción sin saber cómo lo estaban haciendo el resto. Al juntar todas las composiciones de cada uno de ellos fue cuando pudieron escuchar ‘Drink The New Wine’ al completo. Este tema “se refiere al primer dibujo “Exquisite Corpse” realizado por André Breton, Marcel Duchamp, Jacques Prévert y Yves Tanguy que incluía la frase “El cadáver exquisito beberá vino nuevo”.



