Paula Koops une a Avril Lavigne con C. Tangana en ‘Línea 7’

Si alguien tiene el sueño de escuchar a Avril Lavigne cantar sobre C. Tangana, esta es su oportunidad. Pero por mucho que a Avril le pueda gustar El Madrileño, nunca sería capaz de decir “Siempre en la línea siete, escucho C. Tangana”. Sin embargo, la que sí lo hace es Paula Koops. Ella sí que es madrileña, y hace tres semanas lanzó su sexto sencillo ‘Línea 7’ que contiene esta frase. Paula Koops quiere pisar fuerte en la escena musical apostando por el revival pop rock de los 2000 que lideraban artistas como Avril o Green Day.

‘Línea 7’ no tiene ni un mes de vida, pero le queda muy poco para convertirse en el single estrella de Paula, a 70.000 reproducciones de su canción más escuchada en Spotify. El tema relata un amor a primera vista en el metro de Madrid mientras la cantante escucha a C. Tangana. Como si estuviese en El cuento de la lechera, Paula se imagina toda una vida con el chico que ha visto en el metro: dos gatos, una casa, presentación con sus amigos, pasar la navidad juntos… ¿Cómo terminará este trayecto de metro en el que no ha podido evitar hacer castillos en el aire?

Paula Koops forma parte del comunidad de músicos Acqustic, y en su página web mencionan que las principales influencias de la cantante madrileña son Simple Plan, Blink 182, Avril Lavigne y Green Day, entre otros. Su sensibilidad por el pop-rock de los 2000 es evidente y su sonido se asemeja al de otras artistas revelación que han apostado por tomar esta dirección, como Olivia Rodrigo o Aitana. Como dice Acqustic, lo suyo es un mix entre la melancolía por los ritmos de los 2000 y la cara renovada de las melodías actuales mainstream.



