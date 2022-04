¿Necesitaba el mundo otro ‘When You’re Gone’, Shawn Mendes?

‘When You’re Gone’ fue el nombre de uno de los singles más exitosos de Avril Lavigne. También fue la canción de Cranberries que más se viralizó a la muerte de Dolores O’Riordan, pues se pinchó en su funeral. Otro ‘When You’re Gone’ muy recordado en el mundo del pop fue el que Bryan Adams y Mel C grabaron de manera improbable y MTV lo programó hasta la saciedad.

Ahora Shawn Mendes propone el suyo. La portada del single podría ser de Bryan Adams, sin duda, pero en todo caso sería Bruce Springsteen la referencia más evidente en la cadencia y el desarrollo de este intento de Mendes. Su vídeo es un directo triunfal en el que se le ve darlo todo sobre las tablas, como el Boss. Y su estreno se ha producido en un entorno tan relacionado con la música en directo como es el South by Southwest.

El resultado es, en cambio, próximo a The Killers y sobre todo al Ed Sheeran de ‘Castle on the Hill’, con un punto menos de garra y un punto más de amabilidad, incluso. Shawn Mendes nos está cantando sobre una ruptura -en Genius se especula por supuesto que es un tema dedicado a Camila Cabello-, pero en lugar de hacerlo desde un punto de vista amargo, en este caso busca una melodía reconfortante para compensar. Su voz nos dice que está intentando salir adelante sin ella, pero no sabe cómo. Por el contrario, la música y su sonrisa en el vídeo nos indican que sí lo está consiguiendo.

Como su propio título, la canción no es un dechado de originalidad. Pero si Shawn Mendes no está ya allí donde quiera estar aún, al menos ‘When You’re Gone’ sí le muestra en la dirección adecuada.



