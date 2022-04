Cut Copy anuncian tres conciertos en España

Cut Copy actuarán en Barcelona, Valencia y Madrid los días 1, 2 y 3 de noviembre. En esta gira mundial los australianos promocionan el lanzamiento de ‘Collected Works 2001-2011’. Se trata de una caja de vinilos de edición limitada en color que recapitula los primeros 10 años de la banda, lo que incluye por supuesto ‘In Ghost Colors‘.

La caja incluía un fanzine de 72 páginas comisariado por el líder de Cut Copy, Dan Whitford, una cubierta holográfica, además de los primeros EPs, 1981 y I Thought of Numbers (anteriormente no disponibles en vinilo), y los álbumes ‘Bright Like Neon Love’, ‘In Ghost Colors’ y el excelente ‘Zonoscope‘.

El grupo tampoco dará de lado los temas de ‘Freeze, Melt‘, el largo que sacaban en el verano de 2020, más influido por el ambient y con singles como ‘Love Is All We Share’. Las entradas ya están a la venta en los puntos habituales.

Martes 1 de noviembre – BARCELONA – Sala Apolo

Miércoles 2 de noviembre – VALENCIA – Sala Moon

Jueves 3 de noviembre – MADRID – Sala La Riviera



