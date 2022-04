Adiós a Chris Bailey de The Saints, punk antes del punk

Chris Bailey ha fallecido este sábado 9 de abril. Tenía 65 años. Chris Bailey fue fundador, cantante y autor principal de The Saints, muy recordados por su single de 1976 ‘(I’m) Stranded’. El tema presentaba el mismo álbum llamado ‘(I’m) Stranded’, que se editaba en 1977.

El disco labró el camino para que aquel mismo año el sencillo ‘This Perfect Day’ alcanzara el top 40 de las listas británicas, pese a que la banda era australiana. Bajo estas líneas podéis encontrar su paso por Top of the Pops. Presentaba ya el que fue el segundo disco de The Saints, ‘Eternally Yours’.

The Saints llegaron a publicar 14 discos, pero sólo Chris Bailey sobrevivió como miembro permanente, lo que no impidió que también firmara algunos lanzamientos en solitario. Más de 40 músicos han pasado por The Saints a lo largo de la historia.

El comunicado de su muerte recuerda que “Chris vivió una vida de poesía y música y nos abandonó un sábado por la noche”. Para decir que nos “abandonó” su familia ha utilizado la palabra “stranded” en referencia al que fue su mayor hit.

El NME recopila los testimonios de varios músicos, especialmente australianos, a los que Chris Bailey ha influido. Jimmy Barnes ha dicho que se ha ido “uno de los mejores autores del país” y que The Saints “fueron punks antes del punk”. Algo en lo que también ha coincidido Lindsay McDowens. Warren Ellis ha dicho que Chris Bailey fue “uno de los mejores cantantes, y The Saints, una de las mejores bandas”. Por su parte, Dave Graney ha reivindicado “cuán perfectos fueron The Saints”, indicando que siempre le vio muy parecido a Chuck Berry.