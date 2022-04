St Vincent, Low, Wilco… harán justicia a ‘Dig Me Out’

‘Dig Me Out’, uno de los álbumes más aclamados de Sleater-Kinney, aunque ha habido muchos más, como ‘The Woods’ (2005), celebra este año su 25º aniversario. Salió exactamente el 8 de abril de 1997. Para ello, recordando aquellos días en que Sleater-Kinney eran un trío (Janet Weiss abandonó en 2019), se va a publicar un disco de versiones de auténtico lujo.

A falta de conocer más detalles, como qué canción ha hecho cada artista, averiguamos ya a través de su Instagram que están involucrados nombres tan importantes como Wilco, Low y St Vincent, que acaba de ganar un Grammy al Mejor Disco Alternativo del Año.

Además, también encontramos a Self Esteem, que el año pasado nos conquistaba con el excelente ‘Prioritise Pleasure’. Y también veremos resucitar a Tunde Adebimpe después de varios años sin saber absolutamente nada de TV On the Radio.

Sleater-Kinney han ofrecido a través de Instagram un listado alfabético sobre quién va a aparecer en el disco. Son Big Joanie, Black Belt Eagle Scout, Courtney Barnett, Jason Isbell & Amanda Shires, The Linda Lindas, Low, Margo Price, Self Esteem, St Vincent, Tunde Adebimpe (TV on the Radio), Tyler Cole y Wilco. Habrá más nombres aún por determinar, por lo que imaginamos que aún faltan detalles por concretar y por eso se desconoce la fecha de salida.

‘Dig Me Out’ se abría con el tema homónimo y contenía algunos de los temas más populares de la carrera de Sleater-Kinney, como fue el caso de ’Turn It On’, ‘Words and Guitar’ y sobre todo ‘One More Hour’. De hecho, ‘Words and Guitar’ es la 2ª canción que más ha sonado en sus conciertos históricamente, solo por detrás de la propia ‘Dig Me Out’. El álbum original también incluía curiosidades como ‘It’s Enough’, que incorporaba una sección de vientos.