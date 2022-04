Noah Cyrus prepara su álbum debut y adelanta ‘I Burned LA down’

Noah Cyrus ha anunciado su álbum debut ‘The Hardest Part’, que verá la luz el 15 de julio, pero hasta entonces ha publicado el primer adelanto ‘I Burned LA Down’. Noah no es ninguna desconocida en la industria, lanzó su primera canción con 16 años en 2016 y desde entonces no ha dejado de trabajar en su música, pero nunca se había sentado a llevar a cabo un álbum completo.

‘I Burned LA Down’ es el primer single del disco, y nace en torno a dos ideas: la ruptura de una relación sentimental y el miedo que le genera el cambio climático. En un comunicado de prensa, la cantante explica: “Todo este sufrimiento emocional que sentía en mi interior estaba entrelazado con la ansiedad que me produce este incendio fuera de control y el cambio climático en general. La canción tomó forma en torno a la idea de que la única manera con la que mi ex podría entender mis emociones era si me convertía en este agente del caos y prendía fuego a toda la ciudad”.

- Publicidad -

Además, la hermana de Miley prepara una pequeña gira por Europa este agosto de 2022, aunque no parará en España. La cantante visitará Alemania, Reino Unido, Bélgica, Finlandia, Irlanda y Países Bajos.



- Publicidad -