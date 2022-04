Built to Spill prepara álbum y salta a la psicodelia en ‘Gonna Lose’

Built to Spill regresa con su nuevo disco ‘When the Wind Forgets Your Name’ que verá la luz el 9 de septiembre de 2022. Hasta entonces y de momento, la banda ha lanzado el primer single ‘Gonna Lose’ acompañado de un divertido y psicodélico videoclip.

La camaleónica banda de Doug Martsch vuelve con un nuevo trabajo discográfico desde el ‘Untethered Moon’ en 2015. El fundador de la banda tiene un curioso modus operandi que consiste en cambiar a los integrantes de Built to Spill con cada nuevo álbum, “Quería una formación cambiante por muchas razones. Cada vez que terminamos un disco quiero que el siguiente suene totalmente diferente. Es divertido tocar con gente que trae nuevos estilos e ideas”, dice Martsch, “y siempre está muy bien tocar con un grupo de gente que no esté harta de mí”.

- Publicidad -

Para este disco, Martsch se ha reunido con el artista brasileños Le Almeida y su colaborador João Casaes, miembros de la banda de jazz rock psicodélico Oruã. Martsch quedó fascinado con lo que hacían y les pidió que tocaran con él. Así nació este ‘When the Wind Forgets Your Name’. El sonido del nuevo álbum no se aleja del rock, no hay más que escuchar el riff de guitarra nada más empezar el primer single del disco, pero las nuevas mentes han aportado experimentación a este nuevo proyecto, indica la nota de prensa.

Tracklist ‘When the Wind Forgets Your Name’

01 Gonna Lose

02 Fool’s Gold

03 Understood

04 Elements

05 Rock Steady

06 Spiderweb

07 Never Alright

08 Alright

09 Comes a Day



- Publicidad -