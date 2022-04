Joe Crepúsculo, Los Punsetes… en el Warm Up gratuito

A falta de una semana para que de comienzo el Warm Up Estrella de Levante, se han dado a conocer los horarios de todas las actuaciones y la programación gratuita que acompañará al festival a lo largo de la semana. Desde el lunes 25 de abril hasta el domingo 1 de mayo, Murcia acogerá conciertos en salas, plazas, proyecciones de cine y afters tras el cierre del recinto La Fica el fin de semana.

Los conciertos gratuitos se suman a los esperados en el propio Warm Up. A lo largo de toda la semana, artistas como Los Punsetes, Colectivo Da Silva, Joe Crepúsculo o Jimena Amarillo ofrecerán conciertos abiertos en plazas y salas repartidas por la ciudad. Además, vuelven los Secret Shows a la programación. Se trata de una serie de conciertos acústicos con bandas cuyo nombre no se desvelará hasta el momento en el que artista suba al escenario. En esta ocasión serán el martes, miércoles y viernes en la Sala de Catas de Estrella de Levante y solo se podrá acceder a través del sorteo que está realizando en su página web oficial.

Además de los conciertos, la ciudad acoge un ciclo de cinco películas relacionadas con la música entre las que se encuentran ‘Enrique Morente: Omega’ o ‘Don’t Go Gentle: A Film About Idles’, un market de diseño y dos after party una vez se cierre el recinto de La Fica. Por La Fica, recinto donde tiene lugar el festival los días 29 y 30 de abril, pasarán nombres como Rigoberta Bandini, Zahara, Lori Meyers, Bastille, Izal, Alizzz, Fangoria, o Cupido. Todavía quedan unas pocas entradas en la web del festival.

