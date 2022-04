Naomi Ackie dará vida a Whitney Houston en su biopic

Una película sobre la vida y obra de Whitney Houston está cogiendo forma en los estudios de Sony. La productora estrenará el biopic el 21 de diciembre de 2022 en cines, y ya se ha dado a conocer quién dará vida a la diva. Naomi Ackie, conocida por sus papeles en la saga de Star Wars y en ‘The End of the F***ing World‘, será la responsable de meterse en el papel de Whitney Houston. El poster de la nueva película muestra a la actriz en una pose inconfundible.

‘I Wanna Dance With Somebody’ se ha llevado a cabo con la cooperación de los herederos de la cantante, y las expectativas son altas. El guion corre a cargo de Anthony McCarten, nominado al Oscar por ‘Los Dos Papas’, ‘Darkest Hour’ y ‘La teoría del todo‘. Además, también es el autor del guion de ‘Bohemian Rhapsody‘.

La sinopsis dice: «‘I Wanna Dance With Somebody’ es el próximo largometraje sobre el icono musical Whitney Houston. Naomi Ackie interpreta a Houston en esta película biográfica musical, basada en la impactante vida y música de la conocida cantante. Dirigida por Kasi Lemmons y escrita por el nominado al Oscar Anthony McCarten, la película trata de un viaje emotivo y enérgico a través de la carrera y la música de Houston».

