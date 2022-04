Poolside reivindica a Bill Withers, Candi Staton, Geoffrey Landers…

Poolside, el proyecto de electrónica de baile del productor, compositor y multiinstrumentista Jeffrey Paradise, celebra este año el décimo aniversario de ‘Pacific Standard Time’, uno de los discos clave de aquello que se denominó «daytime disco». La efeméride coincide con la visita de Poolside a España. El artista estará tocando en la sala Razzmatazz el próximo sábado 30 de abril. Jeffrey nos descubre su música favorita en una nueva entrega de «tipo test».

¿Tienes canción favorita de todos los tiempos o alguna que te haya enganchado últimamente?

Es difícil elegir una favorita, pero si tuviera que hacerlo en el contexto de Poolside, elegiría ‘Lovely Day’ de Bill Withers.



¿Alguna canción que asocies a un recuerdo infantil?

La primera vez que escuché ‘Like a Rolling Stone’ en un recopilatorio de éxitos de Bob Dylan que poseían mis padres en formato casete.



¿Una canción que odiaras al principio, pero después te empezara a gustar y que ahora amas?

‘Say You’ll Say So’ de Geoffrey Landers. No la odié al principio, simplemente pensé que estaba bien, y ahora me encanta.



¿Una actuación vocal que adores?

‘Young Hearts Run Free’ de Candi Staton. Clásico.



¿Alguna canción que, en algún momento, te haya avergonzado que te guste o no existe tal cosa como el “guilty-pleasure”?

¡No existe tal cosa!

¿Mejor secuencia de un álbum que hayas escuchado?

‘Another Green World’ de Brian Eno.



¿Un álbum cuya secuencia te parezca un desastre?

La secuencia de un álbum es muy importante para que yo desarrolle un vínculo con dicho álbum, y diría que me gustan las secuencias de todos los álbumes que me gustan.

¿Alguna canción de tu propio repertorio de la que estás especialmente orgulloso, o que consideras infravalorada?

Estoy muy orgulloso de ‘Around the Sun’, de ‘Low Season’. Creo que es la canción más clásica y tipo Americana que Poolside ha escrito nunca. Fue single y a la gente pareció gustarle así que no está infravalorada, pero es la que más orgullo me da.



¿Qué canción tuya imaginas a otro artista cantando?

Me encantaría que una artista de disco soul femenina se subiera a un tema de Poolside algún día. Hablo de artistas como Candi Staton o Melba Moore. No se me ocurre ninguna canción de Poolside actual que imagine cantando a otra artista pero estoy escribiendo muchas ahora con esa idea en mente.

¿Todavía compras discos físicos? ¿En qué formato?

En los 90 coleccionaba discos, pero terminó vendiendo la mitad de los que poesía durante una mudanza. Aún tengo unos miles, y la mayoría son discos difíciles de encontrar o que no están en streaming. Ahora compro algún disco de vez en cuando pero mayormente consumo música vía streaming.

