Adiós Amores se superan con la techno-andaluz ‘Noche iluminada’

Hace dos años que Adiós Amores irrumpió en la escena musical con ese precioso ‘Charlotte‘, pero este viernes 29 de abril el dúo ha cerrado un ciclo con ‘Noche Iluminada’. Esta canción es el último single de los ocho que conforman un recopilatorio también publicado este viernes, ‘Sus Mejores Canciones’. El disco incluye las ocho canciones que han lanzado hasta la fecha, en un esfuerzo por plantar una semilla única en el panorama nacional a la que le han puesto como guinda ‘Noche Iluminada’, uno de sus mejores temas.

Los singles de Adiós Amores empezaron muy influenciados por The Brian Jonestown Massacre, The Flaming Lips, The Shadows, Beach Boys y el pop sesentero que tanto les gusta. Sin embargo, a medida que ha ido pasando el tiempo se han vuelto más siniestras, misteriosas e hipnotizantes. ‘Noche Iluminada’ es el culmen de este viaje, la canción en la que por fin sueltan las guitarras y agarran el sintetizador y las castañuelas. Las guitarras no desaparecen, pero entre palmas y cuerdas que reproducen acordes clásicos andaluces, se impone una base techno arrolladora como recientemente ha hecho Joe Crepúsculo en ‘Trovador Tecno‘.

‘Noche Iluminada’ es la evolución quema pistas de ‘Doce Navajas‘ y ‘Luna Plateada’, otro de los singles donde también abundan castañuelas y una atmósfera casi de brujería. «Me encantaría poder subir al cielo para ver la luz» dice el estribillo de ‘Noche Iluminada’, pero mientras suene este tema no habrá quien quiera que amanezca. Sin embargo, lo que la canción nos cuenta es «cómo de diferente habría sido la historia de España si Fernando el Católico, en vez de conquistar La Alhambra, hubiese conquistado el corazón de Boabdil», dice la nota de prensa.

Al más puro estilo pegamoide, Adiós Amores ha llamado a su primer disco ‘Sus Mejores Canciones’. La portada del álbum es la misma que la de este single, creada por la artista Anita de la Cuadra. El disco recopilatorio se ha lanzado en digital, pero existe una edición vinilo limitada que se puede conseguir aquí.



