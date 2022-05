Te invitamos este miércoles a Marta Movidas en #KeepWalking

Keep Walking es el ciclo de conciertos organizado por Johnnie Walker en el que se celebra a artistas noveles y alternativos. Estos meses de mayo y junio se ha programado la tercera edición con conciertos programados en Madrid, Málaga y Sevilla.

Ya os contamos que entre los artistas que actúan están La La Love You, Veintiuno y Mafalda. Esta última estará el jueves 5 de mayo en Club Malasaña (entradas, aquí). Además, más artistas se han sumado al cartel recientemente, como El Momento Incómodo, Sarria, Coffee & Wine, etcétera. Marta Movidas está entre los nuevos confirmados. Actúa el miércoles 4 de mayo en Maddock y JENESAISPOP te invita a dicho concierto.

Marta Movidas publicó al menos una de las mejores canciones de 2021. ‘Mira lo que me has hecho hacer (a cualquier santo le rezo)’ era uno de los temas destacados de su debut ‘Os castigaré‘, como también lo fueron ‘Por favor, no difundas las fotos íntimas que te mando solo a ti’ o ‘El alquimista de acero’. Un interesante debut tan influido por el DIY como por el J-Pop o el synth-pop, que además tiene muy buena presentación en vivo como ya hemos podido comprobar.

Es por eso que JENESAISPOP invita al concierto de este miércoles 4 de mayo a partir de las 19.30 en Madrid a los primeros que envíen un mail con su nombre y apellidos a [email protected] Las entradas son dobles, para que asistas con quien quieras.







