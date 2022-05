Beach House ponen banda sonora al insomnio adolescente

No contentos con haber publicado uno de los mejores discos de 2022, el álbum doble ‘Once Twice Melody‘, Beach House anuncian nuevo proyecto. El grupo ha compuesto la banda sonora de ‘Along for the Ride’, nueva producción cinematográfica de Netflix que se estrena este mismo viernes 6 de mayo.

La película está escrita y dirigida por Sofia Alvarez, y está basada en el libro homónimo de Sarah Dessen, publicado en 2009. ‘Along for the Ride’ narra la historia de una pareja de adolescentes que padece insomnio. «El verano antes de que comience la universidad, Auden conoce a la misteriosa Eli, que también sufre insomnio», cuenta la sinopsis. «Cuando el pueblo costero de Colby duerme, ambos se embarcan en una travesía nocturna para ayudar a Auden a vivir la vida adolescente divertida y despreocupada que nunca supo que quería».

En nota de prensa, Alvarez explica que la historia de ‘Along for the Ride’ tiene lugar principalmente de noche, y que por esta razón deseaba que Beach House aportaran su «sonido dream-pop» a la banda sonora. Victoria Legrand y Alex Scally pudieron visualizar una versión primigenia de la cinta y, cuando la vieron, decidieron que escribirían la música. Alvarez señala que la banda sonora de Beach House suena «lúcida y nostálgica» y que transmite una «corriente emocional te hace vibrar todo el cuerpo». La cineasta espera que el visionado de su película «evoque las mismas sensaciones».

El tráiler de ‘Along for the Ride’ deja escuchar un fragmento de la banda sonora que Beach House han creado para la ocasión. El sonido dream-pop orgánico de Beach House es perfectamente identificable en el tráiler, y recuerda a lo escuchado en discos como ‘Beach House‘ (2006) o ‘Devotion’ (2008), curiosamente no tanto a la épica de su obra maestra titulada ‘Teen Dream’ (2010).

Beach House se encuentran de gira y el mes que viene actúan en el Primavera Sound de Barcelona. Además, se les ha visto trabajando en el estudio con Kanye West. JENESAISPOP tuvimos oportunidad de charlar con Alex Scally sobre ‘Once Twice Melody’ en una entrevista que puedes recordar aquí.