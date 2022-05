Bono y The Edge de U2 han actuado este domingo por sorpresa en el metro de Kiev. En redes, el grupo ha confirmado que ha viajado a la capital ucraniana por invitación del presidente del país, Volodímir Zelenski, «como muestra de solidaridad con el pueblo ucraniano».

La actuación de Bono y The Edge ha tenido lugar en la estación de metro de Khreschatyk, «con las sirenas antiaéreas de fondo», informa 20 Minutos, «mientras los bombardeos azotan Kiev». Curiosamente, el repertorio está recogido en Setlist.fm y ha incluido 10 canciones.

- Publicidad -

El concierto ha arrancado con el himno antibélico ‘Sunday Bloody Sunday’ y ha transcurrido por varias etapas de la discografía de U2. ‘Vertigo’, ‘With or Without You’, ‘Pride (In the Name of Love), ‘Walk On’, ‘Angel of Harlem’ o ‘One’ han formado parte del recital. Según la citada web, Bono y The Edge han versionado ‘Stand By Me’ hasta en dos ocasiones, y en una de las interpretaciones les han acompañado un soldado de las fuerzas armadas ucranianas, como se ve en la imagen.

Durante el concierto, Bono ha proclamado que «todos rezamos con vosotros para que podáis alcanzar pronto la paz» y que «el pueblo de Ucrania no solo está luchando para su propia libertad, están luchando para todos los que amamos la libertad». Además, el músico irlandés ha expresado su confianza por que la «gente joven rusa cambie y eche a Putin» y ha declarado que la guerra de Ucrania es la «guerra de un solo hombre». Por su parte, The Edge ha denunciado que los rusos atacan a los poetas y que «eso significa que tienen miedo del arte».

- Publicidad -

Este domingo, Bono y The Edge también han visitado las ciudades bombardeadas de Borodyanka e Irpin y la fosa común de Bucha. El día escogido por Zelenski para que U2 actúen en Kiev no es casual, ya que el 8 de mayo se celebra en Ucrania la día de victoria contra el nazismo.

Bono and U2 in concert in the Kiev subway, alongside the Ukrainian People, great !!! We stand with Ucraina 🇺🇦…. pic.twitter.com/9Xt5yEW0Sv — Antonio (@AntonioParisi00) May 8, 2022