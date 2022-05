Conocimos a !!! -pronúnciese Chk Chk Chk para jóvenes y despistados- como parte del movimiento punk-funk. Una de las muchas etiquetas de los primeros años 2000 que daba vergüenza pronunciar en voz alta. Algo les queda de punk, aunque en otro sentido al de aquellos tiempos, pues pocas veces han sonado más a los Ramones que en uno de los temas nuevos contenidos en este nuevo disco ‘Let It Be Blue’, ‘It’s Grey, It’s Grey’. Y sobre todo de funk: el tipo de voces que escuchamos en ‘A Little Bit (More)’, pese a su guiño a New Order, o en el sencillo ‘Panama Canal’ nos llevan a los años 70. A los del James Brown que tanto han adorado.

Hablamos de Ramones y de New Order y hasta podemos hablar de Bomba Estéreo porque los discos de !!! se han convertido en una experiencia en la que puede pasar cualquier cosa. Sin ser la idea más revolucionaria que hemos escuchado en los últimos tiempos, en su caso comenzar su nuevo álbum con una grabación acústica como ‘Normal People’ sí es rupturista. Como mínimo es una manera de diferenciar un 9º álbum porque como el propio Nic Offer bromea… ¿quién demonios va a recomendar a nadie un 9º álbum de nadie en medio de la locura digital del siglo XXI?

Pero ciertamente, que una banda conserve la salud 20 años después de sus inicios, merecería mayor atención de prensa y público. ‘Here’s What I Need to Know’ es aquí el mejor single, pasando de un inicio hasta próximo al góspel a un éxtasis tranquilo. La mayor decepción aquí es que el primer sencillo, ‘Storm Around the World’ con Maria Uzor, no es particularmente un punto cumbre en su vida. Por el contrario, su versión de ‘Man on the Moon’ de R.E.M., irreconocible si no nos supiéramos su letra de memoria, sí está llena de funk y groove: ojalá pudiera correr la suerte de los remixes de Tina Turner o Whitney. Quizá en un universo paralelo.

Igualmente acertada es su gran reinvención en esta era: su dedicación al dembow con Angélica Garcia en ‘Un puente’. Y es que en general las canciones de este álbum nos dejan las mismas ganas de fiesta que los mejores hits de Basement Jaxx. Ahí está el optimismo que irradia este tema, con su propuesta «tú ves una pared, yo veo un puente». Hasta te quedas con ganas de que la hubieran llevado más lejos en otros puntos de ‘Let It Be Blue’.

En otros puntos del disco, se cuestionan por qué queremos sentirnos especiales al mismo tiempo que ser aceptados por el resto («espero del mundo lo mismo que todo el mundo… pero deseando de veras que tenga un efecto diferente», plantea ‘Normal People’), como forma de autoconocimiento.

Cuentan !!! que ‘Let It Be Blue’ es un disco sobre el descubrimiento, sobre destapar partes de ti mismo que incluso tú mismo desconocías. Por eso es tan buena idea que hayan cerrado el álbum con otra de sus pistas esenciales, ‘This Is Pop 2’. Al tiempo que realizan un viaje interior como personas, lo hacen como músicos, concluyendo que todo nuevo sonido -bien sea una guitarra acústica, un beat jamaicano, o una letra en castellano- es también parte de sí mismos. En su 9º disco, !!! continúan exprimiendo las insondables posibilidades que puede llegar a contener una buena pista de baile.