!!! buscan atronar el mundo junto a Sink Ya Teeth en el primer single de su nuevo disco

!!! -se pronuncia Chk Chk Chk por si a alguien se le ha olvidado ya- anuncian su noveno álbum de estudio, con el nombre de ‘Let It Be Blue’, a la venta el 6 de mayo de 2022. Será el sucesor de ‘Wallop’ (2019). El primer sencillo cuenta con Maria Uzor del dúo de electrónica post-punk británico Sink Ya Teeth, se llama ‘Storm Around The World’ y es la típica canción que va de menos a más, comenzando con pocos instrumentos que van sumando y sumando -lo que incluye guitarras acústicas- en busca de un clímax final.

Oficialmente, la canción es una conversación en un autobús nocturno entre Maria Uzor y el miembro de la banda Rafael Cohen. Así la presentan !!!: “Es una canción que hemos tenido desde el último álbum que realmente no se enfocó hasta que Maria Uzor de Sink Ya Teeth agregó su parte y la convertimos en un dúo. En principio era un entrenamiento ácido sobre padres que se van de gira, pero se convirtió en mucho más que eso con su voz, que es a partes iguales cantar y hablar, y cuyas letras ayudaron a agregar familiaridad y misterio a la canción».

- Publicidad -

Continúan explicando sobre el largo ‘Let It Be Blue’: «En este disco buscábamos arreglos mínimos básicos (principalmente subgraves, batería y voces) y ese enfoque es lo que finalmente nos permitió apoyar las partes vocales de una manera que funcionó». Su sello lo define también como «un disco de una escasa música dance». Os dejamos con sus fechas en España, previas al disco, y con el tracklist del álbum.

Mar 30 – Madrid, ES – Teatro Eslava

Mar 31 – Valencia, ES – Moon Valencia

Apr 01 – Barcelona, ES – Sala Apolo

- Publicidad -

1. Normal People

2. A Little Bit (More)

3. Storm Around The World (feat. Maria Uzor)

4. Un Puente (feat. Angelica Garcia)

5. Here’s What I Need To Know

6. Panama Canal (feat. Meah Pace)

7. Man On The Moon (feat. Meah Pace)

8. Let It Be Blue

9. It’s Grey, It’s Grey (It’s Grey)

10. Crazy Talk

11. This Is Pop 2