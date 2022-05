!!!: «La manera de ser abierto con la música no es la misma que en 2007»

Tengo mis reticencias sobre si !!! tienen aún algo que decir en 2022. El grupo que conociéramos a principios de los 2000 en plena eclosión dance-punk, influidos por bandas de finales de los 70 como Gang of Four y Talking Heads jamás ha dejado de sacar discos. ‘Let It Be Blue’ es el nuevo que publican este viernes 6 de mayo e incluye temas acústicos, rockeros, dance, una versión irreconocible de R.E.M. y hasta un dembow.

Nic Offer y Rafael Cohen han estado en Madrid recientemente promocionándolo, tan sólo para demostrar lo equivocado que estaba. Hablar con ellos sobre modas, ritmos, conceptos y su situación en la industria musical es apasionante. Nic bromea y te hace reír prácticamente a cada frase que pronuncia. No da puntada sin hilo. Rafael muestra tener las ideas claras en la cabeza. Con el tiempo, su concepto de la música de baile se ha abierto. Hablamos con !!! sobre todo eso y un hipotético regreso al mundo del rock que no se termina de producir y según ellos NO se va a dar.

Termináis este nuevo disco con un tema llamado ‘This Is Pop 2’ y lo que más me gusta de este álbum es lo divertido que resulta, aunque a veces sea un poco tonto, como en ‘Crazy Talk’. Habladme sobre vuestra visión de la música pop. Por ejemplo, ¿os estáis riendo de lo tonta que puede llegar a ser?

Nic: «No es que nos riamos de eso. En el instituto siempre escuchaba a los Smiths, que eran serios y divertidos al mismo tiempo. Todo el mundo sabe que haría bromas en mi propio funeral. La vida es humor también. El humor es una parte del disco porque el disco representa la vida. La vida es divertida y seria al mismo tiempo».

Las letras de los Smiths eran divertidas, pero eran inteligentes a su vez…

Nic: «Las nuestras también» (risas).

No parece que te preocupes tanto por las letras como Morrissey.

Nic: «Me preocupo tanto como él, es solo que no soy tan bueno escribiendo (risas)».

Rafael: «Al final ‘This Is Pop 2’ es como decir al final del disco «esto es el pop, todo lo que has oído cabe dentro del pop». La canción es una apreciación de eso. En el disco enseñamos que el pop es desde una persona con una guitarra acústica hasta todo lo que suena después».

Antes de preguntaros por la canción acústica que abre el disco… Morrissey puede que se preocupe por las letras, pero creo que ya no se preocupa tanto por la música…

Nic: «Eso es cierto. Y puede que tampoco por las letras» (risas).

Habéis dicho que ‘Normal People’ es la primera canción del álbum porque queríais sorprender a la audiencia. ¿Qué significa esta canción en cuanto a letra?

Nic: «La idea básica es que podíamos empezar el disco con ‘This Is Pop 2’ y terminar con ‘Normal People’, o justo al revés, pero era dar la respuesta a todo demasiado al principio. Y de este otro modo era una sorpresa, dejar el mensaje de que no hay reglas, de que cualquier cosa puede pasar. La canción habla de que la gente lucha con la idea de ser especial, único o simplemente como todos los demás. En tu lucha interna quieres ser como los demás, pero al mismo tiempo único».

¿Todos estabais de acuerdo en que el disco funciona con esa primera pista en ese lugar?

Nic: «¡Pregúntale a Ana (Naranjo, de su sello en España Music As Usual)!».

Rafael: «Para mí es un riesgo y una aventura para lo que queríamos decir. Abre una puerta y por todas las preguntas que hacéis los periodistas, parece que está funcionando: está llamando la atención».

Habladme de ‘Un puente’, esta canción que habéis hecho en español.

Rafael: «En este disco hemos trabajado por separado. Nic tenía un instrumental y me decía que parecía un dembow, aunque no sé si era intencionado o no. Como yo hablo español, y habíamos hablado muchísimo de los ritmos dembow, esta canción parecía tener el espíritu correcto para hacer algo así para ver si funciona. Es como un sample de techno lento. Es un dembow como con un órgano de carnaval. Es emblemático y muy indicativo de cómo se hizo el disco: se hizo en casa con Nic y yo desde mi casa reaccionaba con cosas sobre lo que me mandaba».

«Me tomo muy en serio lo de ser una banda de baile. Por eso el dembow nos interesa un montón»

Los ritmos latinos han ido tomando la música en las últimas dos décadas. No sé si teníais eso en mente. ¿Cómo habéis vivido el avance de la música latina?

Nic: «Me tomo muy en serio lo de ser una banda de baile. A partir de ahí nos hemos ido expandiendo. Todo lo que tenga que ver con la música dance tiene que ver con lo que hacemos. Es algo que podemos tomar para nuestra música. El dembow, por razones aburridas como su tempo o los cortes en las voces… nos interesa un montón. Cuando escuchas la canción correcta, nos dejamos llevar, como en la versión de ‘Man on the Moon'».

¿Siempre habéis tenido una idea tan abierta de vosotros mismos?

Nic: «No, solo en la pandemia (risas)».

Me sorprende leer que en ‘Wallop’ (2019) era la primera vez que os entregabais a los años 90. !!! era música de baile, pero hasta entonces parecíais más enfocados en los 70. Estáis siendo más abiertos ahora.

Nic: «Ya éramos abiertos antes pero los tiempos han cambiado, la manera de ser abierto en 2007 no tiene nada que ver con la de ahora. La influencia de los años 90 sí estuvo ahí antes de ‘Wallop’ pero quizá de un modo más superficial. Y ahora nos dejamos llevar por las mismas influencias de manera más profunda».

Rafael: «Si escuchas nuestra canción ‘All My Heroes Are Weirdos’ (2007) te puedes dar cuenta de que tiene un beat parecido al reggaeton, pero por el modo en que lo filtramos entonces, no se transmitía tan claramente al oyente. Ahora suena más cercano a como queremos que suene».

«Basement Jaxx eran los Daft Punk divertidos. No eran tan cool, pero eran más divertidos»

Por unas cosas o por otras, vuestros últimos dos discos me han llevado a Basement Jaxx, y no sé si es un piropo para vosotros.

Nic: «¡Me gustaban mucho en los 90!».

Nadie habla mucho de ellos.

Nic: «Sí, están infravalorados, hicieron lo suyo, eran buenos. Eran los Daft Punk divertidos. No eran cool pero eran más divertidos (risas)».

En cuanto a la versión de R.E.M., se cumplen 30 años de ‘Automatic for the People’. Es un disco que me sé de memoria, pero me ha costado reconocer ‘Man on the Moon’.

Nic: «Hubo un momento en que el disco y el rock se alinearon, en la época en que Scissor Sisters hicieron la versión de ‘Comfortably Numb’. El otro día en una fiesta pincharon la versión de Sylvester de ‘Southern Man‘ (Neil Young). ¿Cómo puedes hacer versiones dance de Tina Turner o Led Zeppelin…? Nunca habíamos hecho eso. Lo intentamos con Magnetic Fields, pero esto es una versión más sorprendente. Tienes que dedicar un minuto para darte cuenta de lo que es.

¿Habéis tenido alguna reacción de R.E.M.?

Nic: «Michael Stipe nos dijo que le encantó. Sí, nos lo puso por Instagram. Sé que es una persona difícil, pero también divertida. Le vemos en fiestas de Nueva York, aprecia ese tipo de cosas».

Rafael: «Es divertido porque el creador de la canción no puede hacer una versión así por sí mismo, pero hey, la canción sola sí puede llevar a eso».

Hemos hecho un podcast sobre si molan más los R.E.M. de los 80 o los mainstream.

Nic: «Me gustan más los 80 (sonríe)».

Siempre seréis underground, no pop…

Nic: «Me gusta el pop, pero si me preguntas por mis discos favoritos, serían ‘Murmur’ y ‘Reckoning’.

Rafael: «Sé que a ti no, pero a mí sí me encanta ‘Automatic for the People’. Hicieron un disco oscuro cuando estaban en lo más alto. Fue un riesgo que moló mucho».

¿Qué comentabais sobre vuestra vieja versión de Magnetic Fields?

Nic: «Es del tema ‘Take Ecstasy With Me’, creo que hicimos una buena versión, pero creo que no les gustó tanto como a Michael Stipe. Aprendimos mucho de hacer la versión de Magnetic Fields y fue single de la semana en el NME. Nunca habíamos hecho una cosa tan corta y concisa, aprendimos un montón del proceso».

Stephin Merritt no es tan majo…

Nic: «No es tan majo, no… (risas) Pero bueno, sabe cómo escribir. Son dos cosas distintas (risas)».

‘Storm Around the World’ y ‘This Is Pop 2’ me parece que pueden contener mensajes políticos, cuando hablan de cosas como «dame todo el poder», lo cual lleva a Patti Smith. No creo que haya un mensaje político en el disco, pero decidme vosotros.

Nic: «No, no especialmente. En el pop siempre está esta idea de liberación. Rage Against the Machine, Public Enemy, The Clash… no importa cuán genuina sea la revolución, pero la liberación siempre está ahí. Estas canciones simplemente tienen esa actitud inherente al rock’n roll».



‘It’s Grey, It’s Grey’ es la verdadera canción rock del disco, pero no habéis querido que sea un single.

Rafael: «No elegimos los singles. Es una canción muy directa, muy de darte «en la cara». Me gusta que esté en el disco como sorpresa. Es más bailable. Si lo tuyo es el rock va a ser tu favorita. Me gustan las canciones que dividen de este modo, que pueden ser tu favorita o la que menos te guste, según tus gustos».

Este tema lleva un poco a la música de vuestros inicios.

Nic: «Sé lo que quieres decir, es como dance-punk, pero nunca habíamos hecho una canción tan rápida, tiene guitarras distorsionadas».

Rafael: «El rock que hemos hecho hasta ahora estaba más en los últimos años 70, como tú mismo has dicho».

Y esta es más 2001 y 2004.

Ambos: «Sí, eso es».

¿Cómo veis vuestra posición en la industria musical? hay muchos discos de !!! En cuanto a grupos de vuestra época, Radio 4 no han hecho tanta carrera, LCD Soundsystem dijeron que se retiraban… luego volvieron… pero vosotros siempre habéis estado ahí, constantes, sacando cada 2 o 3 años. ¿Cómo os veis?

Nic: «¿Cómo nos ves tú?».

Rafael: «Dínoslo tú».

Nic: «Que nos lo diga Ana (Naranjo)».

Vamos por el disco 9º, sé cómo suena eso. No me gustan los discos 9º de otros grupos. Nadie dice: «¿qué disco escuchar de esta banda?», «escucha el 9º»

Os veo como trabajadores muy constantes, me pregunto si os veis infravalorados.

Nic: «Todo el mundo se siente infravalorado, y nosotros también. Nos gusta pensar que estamos en nuestra propia liga. Vamos por el disco 9º, sé cómo suena eso. No me gustan los discos 9º de otros grupos. Nadie dice: «¿qué disco escuchar de esta banda?», «¡escucha el 9º!». Hemos trabajado y nunca hemos sido lo suficientemente famosos como para ser una mierda. Eramos únicos y no como las demás bandas. Cuando vi el documental de Sparks, me inspiró ver cómo lo seguían intentando. Incluso The Fall, una banda que siguió a lo suyo, eran unos amigos y la gente se preguntaba por qué seguían. Y al cabo de unos años le molaban a todo el mundo. Soy optimista y creo que estamos en un lugar así».

Nunca he leído malas críticas de vuestros trabajos.

Nic: «Yo las encontraré por ti (risas)».

Rafael: «Sí, sí que las hay».

Por otro lado, no tenéis en cambio ni un top 100 en discos en Reino Unido, que es raro para alguien de vuestro estilo.

Nic: «Ya…»

¿Cuál os parece vuestro trabajo más infravalorado?

Nic: «Ojalá este sea sobrevalorado».

Rafael: «Quizá ‘Wallop’, me gustó mucho, pensé que gustaría algo más».

Creo que ese disco abrió algunas puertas…

Rafael: «Igual fue un disco de transición y no se entendió».

Nic: «No lo escucho, pero era un disco con el que quedamos muy contentos».

«No creo que el rock vuelva. Ahora la gente se va a un ordenador y en una hora tienen una canción que suena como su canción favorita de la radio»

¿Qué os ha excitado más de la música últimamente o qué creéis que va a pasar este año?

Nic: «No creo que el rock vuelva. La gente siempre está esperando que vuelva. Ahora que la gente puede estar junta, y se puede tocar y ensayar, puedo entender que haya gente que crea que va a pasar. Siempre digo que cuando era pequeño, lo que quería era juntarme con una banda y hacer ruido. Pero ahora la gente se va a un ordenador y en una hora tienen una canción que suena como su canción favorita de la radio. Entiendo que hay una energía ahí, pero no veo a la gente volviendo al rock».

Franz Ferdinand nos contaron hace poco que ellos pensaban que iba a volver ya.

Nic: «Pero no termina de pasar. El disco de Rosalía es un disco de ordenador y suena fresco. No lo sé porque no he escuchado su nuevo material, ¿pero pueden Franz Ferdinand ahora mismo sonar así de frescos?».

Rafael: «No creo que nadie averiguara lo que iba a pasar con White Stripes. Tiene que surgir una banda rara, diferente y será entonces cuando tendrá sentido, pero hasta que no pase, no podrás adivinarlo».

Por último, deciros que me encanta el diseño del disco. Parece simple pero me encanta. Me encantan las portadas de los singles en Spotify, el modo en que se identifican vuestras nuevas canciones en Spotify.

Nic: «¡Sí! Tuvimos suerte, había unos cuantos diseñadores que nos presentaron unas cuantas ideas. El concepto inicial era otro, pero esto estaba tan bien que lo cogimos.

Rafael: «A nivel gráfico ha logrado unificar todo. El disco parece unido. Como ‘Shake the Shudder’ contiene gritos y eso iba muy bien con este disco para que se sintiera bien construido».

Todavía no sé cómo buscaros en Google y cada vez que escribo el nombre del grupo en un titular, toda nuestra base de datos se vuelve loca.

Nic: «Es nuestra parte underground y así es como entramos en webs como la tuya».