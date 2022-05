Si sueles escuchar nuestras playlists de novedades «Ready for the Weekend» y «Sesión de Control» (esta última con especial atención al pop nacional), seguro que te suena Niños Luchando. El proyecto de Javier Bolívar, antes en aquella banda indie llamada Aurora, se ha ido definiendo hacia una electrónica minimalista que recuerda a nombres como Moderat o The Postal Service.

El artista ha publicado dos EP’s, ‘Diario de inmersión, pt. I’ y ‘Diario de inmersión, pt. II’. En la primera parte popularizaba la pista ‘La estiba’ y destacaban canciones como ‘Segunda lengua‘, apta también para quien añore los tiempos del trip-hop orquestado. En la segunda, la canción principal es la meditativa ‘Ultimátum’, con su bonito solo de teclado final. Es llamativo cómo ‘Cambio de presión’ va evolucionando para «cambiar» de la guitarra acústica al kraut.

Y hoy JENESAISPOP estrena el vídeo para ‘Hundidero’, que cierra esta segunda parte, una canción que parece adentrarse en nuestro cuerpo en busca de respuestas, aunque dejamos que sea el propio «Niños Luchando» quien nos lo explique. Niños Luchando actúa el 13 de mayo en Madrid, el 21 de mayo en Granada, el 24 de junio en Mallorca Live Festival, el 30 de junio en Vida Festival y la última semana de agosto en Festival Gigante.

Entendemos ‘Hundidero’ como una canción que se pregunta por lo que tenemos en nuestro interior, ¿no? ¿Cómo surgió y qué querías expresar tanto lírica como musicalmente?

Esta canción fue una de las primeras que hice tras varios años en los que abandoné completamente la música. Surgió en un momento de crisis a muchos niveles: antes de la pandemia y el confinamiento en 2020, que fue el periodo en el que la escribí, mi vida había tomado un rumbo que no era el que yo deseaba. Como a mucha otra gente, los meses de confinamiento me obligaron a mirar hacia adentro y ver cosas que no me gustaban. Empecé a ir terapia poco tiempo después y me di cuenta de todo el trabajo que tenía por delante. ‘Hundidero’, a falta de una explicación mejor, creo que resume todo ese proceso.

Muchas de tus producciones no puedo evitar vincularlas con la indietrónica, supongo que entre tus referencias está más bien Caribou, Four Tet y cosas así, ¿o no? ¿Con qué tipo de electrónica te has ido curtiendo como músico?

Sí, por supuesto, conecto con su música y creo que hay un poso de ese tipo de producciones en lo que hago, salvando las distancias . También me gusta lo que hacen Nils Frahm o Mount Kimbie, por citar dos ejemplos dispares.

¿Qué otras curiosidades nos puedes contar sobre el proceso creativo y de producción de ‘Hundidero’?

Intento trabajar despacio y aislarme de los ritmos que nos marca nuestra sociedad, aunque a veces sea imposible sustraerse de ellos. Vivimos en un momento histórico tan agitado que detenerse parece la mejor forma de afrontarlo. Al igual que la letra y la estructura de la canción, la producción ha ido madurando lentamente durante casi un año. Lo que en un primer momento iba a ser guitarra acústica y voz fue mutando poco a poco en la versión definitiva que estamos presentando. La instrumentación y la letra se mueven en direcciones opuestas, a medida que una se va recargando, la otra va “quitándose capas”, por decirlo de alguna manera. Tanto en la composición como en la grabación de los temas del nuevo EP he recibido ayuda de los dos músicos que me están acompañando en los conciertos, Carlos Marqués y Jose Sánchez, y de Jaime Beltrán, que es un gran amigo y un excelente ingeniero de sonido.

¿Y sobre este vídeo?

He contado con el equipo que me está echando una mano con la dimensión visual y artística de las canciones: Julio Bolívar (que es mi hermano), Antonio Domínguez, Anna Hope y Adrián Nieto. La mayor parte del vídeo se rodó en Almería, concretamente, en las zonas del desierto de Tabernas y Cabo de Gata. La idea era capturar el proceso introspectivo del que habla la letra. Tengo que decir también que ponerme frente a la cámara ha sido una experiencia intensa, siendo, como soy, una persona introvertida.