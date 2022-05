Lola Indigo habla en El Hormiguero sobre la anorexia que sufrió

Lola Indigo ha acudido a El Hormiguero para presentar ‘La Niña’, no su último disco, sino el documental que estrena en Amazon Prime Video y que repasa las diferentes etapas de su carrera hasta hoy.

Así, ‘La Niña’ habla de la vida de Mimi Doblas en China, donde trabaja de profesora de baile tras marcharse de España por la crisis económica de 2008, así como de su breve paso por dos populares talent shows como son ‘Fama: ¡A Bailar!’ y ‘Operación Triunfo’.

En El Hormiguero, Doblas recuerda que viajó a China con apenas 20 años después que uno de los miembros del jurado de una competición de baile en la que participó, que era chino, le ofreciera trabajo en el país. La cantante recuerda que las clases de baile que impartía en China se parecían a tributos de ‘Tu cara me suena’ con imitaciones de Beyoncé, Britney Spears o Nicki Minaj. En el país asiático, una profesora sugirió a Doblas que podía dedicarse a cantar.

Fue en China, también, donde Doblas escuchó decir a una persona que, si quería seguir dedicándose al baile, debía estar «delgada como un palillo». Así empezaron los problemas de Doblas con la alimentación. En El Hormiguero, Indigo habla por primera vez sobre la anorexia que sufrió al principio de su trayectoria. Lola Indigo cuenta que dejó de comer. «Me mataba de hambre, pesaba la comida, estaba débil y no controlaba tanto los movimientos de baile, me mareaba mucho y mi familia se empezó a preocupar, porque en las fotos se me notaba un cambio físico muy grande», explica la cantante. Doblas destaca que, por otras vías, recibía halagos por su nuevo aspecto, lo cual creó un estado de confusión en su cabeza.

Más adelante, Lola Indigo rompe a llorar después de visualizar el tráiler de ‘La Niña’. «Tener la posibilidad de hacer un proyecto con mis amigas y con mi gente ha sido una cosa muy chula», solloza la cantante. «Pasan los años y no me lo creo, me siento súper afortunada».

Por otro lado, Lola Indigo no deja pasar la oportunidad de promocionar en el programa su nuevo single. Cuenta que ‘Toy Story‘ va sobre el ghosting. La canción ocupa esta semana el puesto 76 en la lista de singles española, mientras ‘La niña de la escuela’ se mantiene en el 74.