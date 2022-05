Danger Mouse anuncia disco con Michael Kiwanuka, RTJ…

El productor Danger Mouse y Black Thought han anunciado un disco en colaboración, ‘Cheat Codes’, del que ya ha visto la luz su primer single ‘No Gold Teeth’. Black Thought es el líder de la grupo de rap The Roots, que se une a Danger Mouse para este nuevo proyecto, a la venta el 12 de agosto. El videoclip del primer single está ya disponible.

Danger Mouse es uno de los productores más reconocidos del panorama americano, habiendo trabajado con artistas como Jay-Z, Gorillaz, The Black Keys, Red Hot Chili Peppers, Norah Jones o Adele. Además, Formó el dúo Gnarls Barkley con CeeLo Green, autores del mega-hit ‘Crazy’. Con este elenco de compañeros de trabajo, era de esperar un álbum con abundantes colaboraciones. De hecho, este nuevo álbum cuenta con la participación de Michael Kiwanuka, Conway the Machine, Run the Jewels, A$AP Rocky, MF Doom, Raekwon, Kid Sister, Joey Bada$$ y Russ.

Black Thought, por su parte, llega de haber cerrado su trilogía ‘Streams of Thought’. El rapero se encuentra trabajando en la serie-documental ‘James Brown: Say It Loud’ que produce junto a su amigo Questlove y Mick Jagger. En este nuevo single, ‘No Gold Teeth’, se nota la mano retro de Danger Mouse, que recoge sonidos e instrumentos funky para empastarlos con el rap de Black Thought.

Cheat Codes:

01 Sometimes

02 Cheat Codes

03 The Darkest Part [ft. Raekwon and Kid Sister]

04 No Gold Teeth

05 Because [ft. Joey Bada$$, Russ and Dylan Cartlidge]

06 Belize [ft. MF Doom]

07 Aquamarine [t. Michael Kiwanuka]

08 Identical Deaths

09 Strangers [ft. A$AP Rocky and Run the Jewels]

10 Close to Famous

11 Saltwater [ft. Conway the Machine]

12 Voilas & Lupitas



