No todo es Eurovisión y el sábado 14 de mayo también será el día en que Planningtorock ofrecerá un DJ set en la sala Razzmatazz de Barcelona. La productora no binarie de Bolton residente en Estonia ha sorprendido recientemente con el lanzamiento de ‘Gay Dreams Do Come True’, uno de los temas más cachondos de su carrera, y también por producir uno de los mejores remixes de ‘Down of Chromatica‘ de Lady Gaga. Mientras Jam Rahuoja Rostron prepara nuevo álbum, en Razz ofrecerá una pinchada llena de ritmos 90s, en sus propias palabras.

¿Qué significa para ti ‘Gay Dreams Do Come True’?

Escribí la canción en dedicatoria a mi mujer, Riinu, por haber hecho mis sueños gays realidad.

‘Girl You Got My Heart’ te hace bailar con un mensaje muy sencillo. ¿Es esto lo que significa para ti la música dance?

‘Girl You Got My Heart’ cuenta la historia de cómo conocí a mi mujer y de cómo ella hizo que me sintiera queride otra vez. Sentirse así de amade es un sentimiento maravilloso y, para mí, poder cantar y bailar esta historia es lo más.

Tu último disco, ‘Powerhouse‘, salió en 2018. ¿Qué proyectos preparas actualmente?

Bueno, saqué una banda sonora en 2020 que grabé para Chanel, pero el EP que acabo de sacar definitivamente está allanando el camino hacia un nuevo álbum. Estoy muy ocupade grabando nuevas canciones.

Has remezclado ‘100 Doves’ para el disco de remixes de Lady Gaga. ¿De qué manera la experiencia te ha inspirado como productore?

¡Fue muy divertido! La voz de Lady Gaga es increíble y poderosa. Fue un placer absoluto poder crear la canción alrededor de su voz.

‘Let’s Talk About Gender‘ se ha convertido en un himno. ¿Cómo ves la representación del género en la industria una década después de su lanzamiento?

¡Gracias! Buena pregunta. Las cosas definitivamente han cambiado pero todavía queda mucho por hacer. Todavía hay muchas personas conservadoras, machistas y patriarcales dentro de la industria que deberían ahuecar el ala.

¿Qué podemos esperar de tu DJ set en Barcelona?

Tengo muchas ganas de pinchar el sábado, hace tiempo que no toco en Razzmatazz. Traigo remixes nuevos que seguramente voy a pinchar, y también pondré canciones nuevas de amigos y clásicos de club de los años 90 que son muy importantes para mí. Además, mi mujer va a venir conmigo así que bailaré mucho!