Cariño: «Ahora hay menos odio. Antes era: «Las putas Cariño»»

Han pasado muchas cosas en estos cuatro años desde el primer disco de Cariño. En un momento clave para la carrera de la banda, el mundo se paralizó por completo y los festivales, el salvavidas de muchos grupos nacionales, se aplazaban sine die. Pero ahora, en puertas de la primera gran temporada festivalera en tres años, la vida parece que les vuelve a sonreír a Cariño, quienes acaban de lanzar su segundo disco nada más regresar de su gira estadounidense y de su paso por Coachella. Hablamos con ellas horas antes del lanzamiento de su disco homónimo, una carta de presentación que en principio no sería su debut pero que en realidad muestra al mundo a una banda mucho más sabia y preparada que la de los tiempos de ‘Movidas’.

Daba mucha pena ver cómo en 2020 llegaba la pandemia en un año quizá muy clave para una banda como la vuestra: a dos años de su debut, preparadas para despegar completamente y confirmadas en Coachella. Después de ese bache, parece que todo ha salido bien: coincide vuestra actuación pospuesta allí con el lanzamiento de vuestro segundo disco. ¿Creéis en eso de que todo pasa por algo?

Alicia: «Pues sí, a veces somos un poco brujillas (risas). Creo que al final hemos tenido suerte porque hemos podido hacer el disco durante la pandemia y ha coincidido todo con el final del covid, Coachella, la gira por Estados Unidos… Ahora todo tiene más sentido».

Paola: «Sí, creo que tenemos suerte. Siempre hacemos las cosas sin pensar y sale bien. También gracias al equipo que tenemos y que nos aconseja tomar ciertas decisiones».

¿Había otro disco entre manos esperado para ser lanzado ese mismo 2020, con vistas a ir con él a esa edición cancelada del Coachella?

María: «No, todavía no estaba hecho en ese entonces».

Alicia: «Hubiésemos ido con el primer disco».

¿Por qué habéis querido que este fuera vuestro disco homónimo? Parece como si este realmente fuera vuestro debut.

Alicia: «Es que realmente es el primer disco largo».

María: «Sí, lo sentimos así. El primero fue muy rápido; con este hemos estado mucho más metidas, pensando todo bien. El primero era como un mini LP».

Es un álbum con un tracklist extenso, aunque con canciones bastante cortitas, por lo que no se hace nada largo. ¿Metisteis todo lo que quisisteis o se quedaron varios temas en el tintero? Cuatro años dan para componer mucho…

Paola: «También es la primera vez que nos enfrentamos a hacer un disco con el concepto de “disco”. Porque con ‘Movidas’ tampoco nos lo planteamos así, ¿sabes? Fue como: “Haced un disco, ¡vamos!”. Y ahora es como que lo hemos repensado más, y al final todas las canciones tienen la misma temática: amor y desamor».

Alicia: «Canciones enteras no hemos descartado ninguna. Lo que grabamos en el estudio es lo que ha quedado. Sí que nos costó un poco ordenarlas. Por eso precisamente, porque se entiende que tiene que tener un orden y un sentido. Y era como: “¿Qué sentido le damos a esto?”».

María: «Lo que sí hemos descartado han sido ideas. Pero no es un disco conceptual. Son nuestras vivencias, más bien. Pueden estar ordenadas por sensaciones: de una canción muy alegre y rápida pasa a una más lenta».

Paola: «Es que al final es pop, entonces es lo que es».

Alicia: «Sí, no tenemos un concepto claro del disco. Es nuestra presentación oficial que hacemos nosotras, con más tiempo para pensar y más conscientes de todo. Por eso se llama ‘CARIÑO’. Estas somos nosotras, más maduras y más viejas (risas)».

Estáis recién aterrizadas de vuestra gira por América. ¿Buscasteis hacer un sonido más accesible o popero por el hecho de saber que ibais a tocar al otro lado del charco y que, por lo tanto, muchas personas e industria americana os iba a ver?

María: «No, la verdad. No hay nada premeditado. Siempre somos muy naturales en lo que escribimos y en el sonido. No pensamos en hacer una estructura para hacer un hit. Nos sale solo».

Paola: «Sí, es lo que salga».

Se agradece que no metáis ni una canción o palabra siquiera en inglés y que llevéis una propuesta 100% española a un macrofestival de tal magnitud como Coachella. ¿Notasteis que la gente recibía de forma guay las propuestas que no fueran en inglés?

Alicia: «Sí, aunque nuestro público durante toda la gira estadounidense era público latino, de Sudamérica. Pero también había público gringo y les gustaba. Yo les preguntaba: “¿Pero entiendes algo de lo que estamos diciendo?”. Y ellos decían: “No, ¡pero me gusta!”. Lo disfrutaban».

María: «En Coachella no había mucha música en español. Sí estaban Anitta, Karol G… pero en el escenario principal, y esos conciertos estaban super llenos. El resto casi todo era en inglés».

«En Coachella los conciertos terminan a las 12 de la noche y tienen zonas acotadas para beber. No es ese rollo de fiesta a tope, desfase»

¿Cómo percibisteis la energía del público en vuestros conciertos allí en comparación con la que vivís en suelo español?

Paola: «Esta es nuestra casa, y se nota. Aquí noto que estamos más en familia. Más energía».

Alicia: «Pero creo que allí escuchan más atentamente. A las propuestas, en todos los conciertos. En España se puede beber por todas partes y estaría todo el mundo borracho (risas), y allí eso no se podía hacer. En Coachella no puedes tener un vaso de cerveza ni nada. También está bien porque atienden verdaderamente a lo que está pasando».

Paola: «Tienen zonas acotadas para beber y de allí no puedes salir con la bebida. Pero vamos, que si te la tapabas un poquito… (risas). Es que los conciertos terminan a las 12 de la noche. No es ese rollo de fiesta a tope, desfase…»

Alicia: «Sí, en Coachella es más el estar atento a la música. Y bueno, hacerse fotos y llevar el mejor look (risas)».

¿Está demasiado idealizado Coachella?

Paola: «Creo que hay festivales para todo. Depende de lo que te guste. Puedes elegir estar ahí gastándote mil euros en la entrada o no».

Alicia: «Pero sí es como te lo imaginas: un montón de influencers, un montón de gente con brillantina haciéndose fotos… Pero es divertido».

Paola: «Sí, mucho famoso, mucho guardaespaldas…»

Esto lo pregunto porque a mí creo que me hubiera pasado por todo lo que rodea al Coachella, sumado a que aquí en España todo éxito internacional se suele cuestionar y criticar. ¿En algún momento sentisteis presión o inseguridad cuando os confirmaron?

Paola: «A ver, hay presión. Pero nos han llamado y sabemos hacer lo que sabemos hacer. Nunca forzamos las cosas, sino que somos como somos. Entonces quien nos quiera que nos quiera y quien no, pues no. Es lo que hay».

Alicia: «Yo es que no tengo Twitter, entonces lo de los haters no lo he vivido… (risas). Pero era más presión en plan: “A ver quién va a venir a este concierto en Coachella de tres tías de España que cantan en español”. Pero sorprendentemente había gente».

Paola: «Sí, yo me esperaba literalmente a cinco personas. O diez».

«La sociedad ha aprendido que no hay que odiar a unas tías que empiezan en la música y les va bien»

Vosotras como grupo habéis recibido bastante hate, y cuando os confirmaron se leían cosas bastante paternalistas y machistas.

María: «Yo creo que, a nivel haters, teníamos muchos más antes. Aunque no sé si es eso o que nos afectaban más las críticas. Pero sí, creo que antes no se nos respetaba. Y tiempo después se han callado bocas».

Alicia: «Sí, como que dio mucha rabia que nos fuese bien de repente, apareciendo de la nada. Pero creo que ahora hay menos odio. Antes era: “Las putas Cariño”».

María: «Hubo una temporada bastante fea. No solo en Twitter, sino también de gente cercana del moderneo de Madrid. Pero, de repente, una vez que alguien te empieza a respetar, van todos en manada».

Alicia: «Pero creo que en general todo se respeta mucho más ahora. A las Hinds les pasó lo mismo: al principio todo el mundo las odiaba y creo que ellas ya no tienen ese odio encima. La sociedad ha aprendido que no hay que odiar a unas tías que empiezan en la música y les va bien. Creo que ha habido una evolución social. Pero nos molesta todo mucho; somos muy envidiosos en este país».

Paola: «El típico: “Como son pibas, no saben tocar”. Pff… Pero hemos aprendido a que nos importe una mierda».

Alicia: «Es que, aunque no sepa tocar, no pasa nada, estoy aprendiendo. A cualquier tío que no sepa tocar no se lo dices todo el rato. No es la crítica que le haces».

Mejor hablemos de cosas positivas que os ha dado el festi. ¿Alguna anécdota divertida sobre vuestra estancia allí?

Paola: «Nos dio la vida que en el concierto de Karol G empezaron a tirar pelucas azules y no conseguimos ninguna; pero, de repente, estábamos gozándolo tanto que un tío nos dijo: “Esto creo que os lo merecéis”. Y nos dio una peluca y nos hizo el viaje, la verdad (risas)».

María: «Bueno, también entre los dos pases del Coachella hay una semana en medio de descanso. Fuimos a un rancho al que nos invitó Ed Maverick y su banda. Nuestro técnico de sonido estaba haciendo una barbacoa y de repente empezó a arder. Nuestro manager con el extintor… En fin, incendio (risas)».

¿Es verdad eso de que te codeas con todo el famoseo por allí en el backstage?

Alicia: «Sí, ves a todo el mundo pero tampoco es en plan piña. Måneskin estaban a nuestro lado y nos dijimos un “hola” y ya está. Pero está todo el mundo muy a gusto, en plan “no te voy a molestar”. Hay muy buen rollo pero no es hablar todo el rato como en un camerino español».

María: «Menos Mac DeMarco, que estaba majisísimo».

Paola: «¡Sí! Nos preguntó dónde tocábamos pero al final no fue. ¡Pero preguntó! (risas)».

Volviendo al disco, vuestro sonido marca de la casa está ahí. Pero también veo pinceladas a lo Casa Azul en ‘antes’, o a Rojuu en ‘tamagotchi’. ¿Qué grupos o artistas os han inspirado en este trabajo?

Alicia: «Hombre, La Casa Azul siempre les hemos escuchado y está ahí en nuestra esencia al componer».

Paola: «Escuchamos a muchos grupos y eso se nota. En concreto, ‘Tamagotchi’ es la producción de Javiera Mena. Lo que queríamos hacer ahí era un glitchcore y por eso tira por ahí. Es muy jefa».

María: «Escuchamos mucho PC Music, que también está ahí como influencia. Pero no hemos hecho una lista de música de referencias. Ha salido natural por lo que escuchamos cada una. Cada canción es muy diferente: una es más urbana, otras son como siempre más tontipop o como se diga… No queremos decir tontipop ya (risas)».

Paola: «Más rock-pop con sintes».



No hay ninguna colaboración en el disco. ¿Fue una decisión premeditada, dado que es vuestro disco homónimo?

Paola: «Sentíamos que debíamos hablar como nosotras».

Alicia: «Grabamos todas las canciones y nos planteamos: “¿Podríamos hacer una colaboración?”. Pero nadie nos pegaba demasiado y no queríamos forzar, estábamos contentas así. Pero en el futuro sí queremos hacer. Estamos empezando a hacer canciones con más gente».

Lo que está claro es que es un buen timing para lanzar un disco popero y juguetón, con el verano y los festivales a la vuelta de la esquina. De hecho, ‘bonus trap’ apunta a hit del verano con esa base reggaetón, ¿no?

María: «¡Ojalá! Yo creo que va a sonar mucho en el Ochoymedio, me la imagino sonando durante mucho tiempo allí (risas)».

Alicia: «Y que desbanque a ‘Bisexual’ (risas)».

Paola: “’Bisexual’ no la sacamos como single, solo estaba dentro del disco. Y después fue la que más se escuchó, aparte de los singles. Es una canción fácil, que entra sola. Más de radio. Pero bueno, esto literalmente es un bingo».

María: «Yo creo que la que más se va a pegar es ‘Si Quieres’. Es una canción que nos ha hecho crecer mucho, en números por lo menos. Luego igual no es la realidad…»

Paola: “’bonus trap’ es una canción que hicimos en la cuarentena. Estábamos las tres aburridas y queríamos hacer una. Nos enviamos el beat y empezamos a mandar notas de audio que se iban montando. Al final es como una broma. No es trap pero tampoco considero que es reggaetón. Es un frikitón, un popggaetón».



Aunque me parece que vais a tener que competir con otros hits del verano porque compartís día de lanzamiento de disco con Bad Bunny a nivel internacional…

Paola: «Con Bad Bunny no se compite, no se puede (risas)».

María: «A ver si Bad Bunny se monta en el reggaetón, un remix (risas). Con Guitarrica también coincidimos… Es un día complicadillo».

Alicia: «¡¿Con Guitarrica también?! Bueno, pero yo creo que nos va a ir bien».

Paola: «Son estilos diferentes. Además, un disco no se escucha en un día».

Alicia: «Yo la verdad es que nunca me escucho los discos el día que salen».

Paola: «Yo depende. Sí que lo hice con ‘MOTOMAMI’. No escuché la filtración ni nada, esperé a las doce. ¡Estaba nerviosa! Más que con nuestro disco (risas)».

Alicia: «Fue el primer disco post-pandémico importante».

Justo hablé con una amiga hace poco sobre la idea de que ahora parece que no hay ninguna popstar internacional que genere tanta expectación e ilusión a nivel fenómeno fan como Rosalía.

Paola: «Es que es muy fuerte. ¡Yo lloré con el disco! Es muy jefa».

María: «Rosalía es la mejor del mundo».

Alicia: «Ha conseguido ser diva».

Paola: «Y todo el mundo, incluso de América, quiere colaborar con ella. Eso es muy loco. Eso no pasa».

Ahora comienza una gira de verano bastante extensa que primero os lleva a México y después por festivales en España, con el Tomavistas de Madrid a la vuelta de la esquina. ¿Qué se puede esperar de este nuevo show?

Paola: «Como es un sonido un poco diferente, hemos tenido que saber cómo llevar esos nuevos temas al escenario. Antes llevábamos como una sampleadora y ahora ya nos hemos equipado».

Alicia: «Se irán incorporando canciones del nuevo disco poco a poco. De primeras, a lo mejor en el Tomavistas, como el disco lleva poco tiempo fuera… Mezclaremos grandes éxitos (risas) con lo nuevo».

María: «En festivales es un tipo de concierto diferente al de las salas. En salas sí tiene sentido presentar el disco tal cual, pero en festivales los sets son más cortos, hay gente que no te conoce…»

Paola: «¡Y por fin podemos elegir el setlist! Porque hasta ahora teníamos tan pocas canciones que teníamos que tocarlas todas».

María: «Iremos viendo cómo evoluciona. Luego la gente se enfada si no hemos tocado alguna y nos escribe (risas)».

Paola: «Una vez no tocamos ‘Bisexual’ y dije: “Nos van a dar palos” (risas). No podemos no tocarla».

Por último, ahora que ya podéis fardar de haber ido a Coachella, ¿cuál es el siguiente hito-fantasía que os gustaría conseguir?

Paola: «Una colabo con MOTOMAMI, con Rosalía».

María: «Y con Bad Bunny, también. Ahora en el nuevo disco va a colaborar con The Marías y Buscabulla… ¡Se está acercando! (risas). No digo nada… Yo creo que puede pasar, la verdad».

Alicia: «Ir a Japón, a tocar. Es lo que más me apetece: ir a Asia».

María: «Ah sí… Pero lo de Benito también (risas)».