Lidia Damunt surfea hacia el solo de guitarra perfecto

Entre las novedades que has podido escuchar esta semana en la playlist de novedades se encuentra el single de regreso de Lidia Damunt. La cantautora murciana afincada en Suecia saca disco el 10 de junio y lo presenta con un estupendo tema en el que nos detenemos hoy.

‘EX’ es un disco de de «melodías directas e inclinación pop» que nace durante la pandemia. En el confinamiento, Damunt se encontró reflexionando sobre el oficio de músico y cómo enfocar la creación en un momento de aislamiento social», y ‘EX’ es el «resultado de un periodo de inactividad musical y creativa durante el cual llegó a considerarse a sí misma “ex-artista”». Lo cual, por supuesto, no se corresponde con la realidad. Y la realidad es que Damunt sigue gozando de inspiración en su oficio.

Un ejemplo de ello es ‘Olvídate de mí’, el segundo avance de ‘EX’. Es uno de los temas más inmediatos jamás escritos por Damunt, lo cual es mucho decir después de que ‘Nacer en Marte‘ ya fuera uno de sus mejores trabajos. Es la Canción Del Día.

Aunque ‘EX’ apostará por el pop, ‘Olvídate de mí’ aún dialoga con el pop-rock de los 80, en concreto con el británico, con un pop-rock luminoso que podemos asociar a bandas como The Housemartins o Prefab Sprout. Hay algo de surfero en las guitarras y las baterías, mientras la voz de Damunt suena tan afectada y carismática como de costumbre. El colofón final lo ofrece un solo de guitarra eléctrica que se acaba solo porque se ha decidido que la canción dure 3 minutos y no 6.

La dimensión veraniega de ‘Olvídate de mí’ se plasma también en una letra que incluye referencias a una playa, a una «palmera que se ríe cuando fumas porque te mareas», y también a un «lago salado donde las palabras nunca han funcionado». Es enigmática la historia que cuenta ‘Olvídate de mí’, y Damunt tampoco es capaz de explicarla. «En ocasiones se escribe sabiendo lo que se quiere contar… y luego están esas otras veces, en las que las cosas surgen de algún lugar para enseñarme algo que antes no sabía», cuenta la artista en Instagram. «Si me preguntas de qué va ‘Olvídate de mí’, aún siendo algo muy mío, no te lo sabría explicar con palabras».

Damunt sí recuerda con detalles la génesis de la canción. ‘Olvídate de mí’ comenzó con una vaga idea en mi cabeza de cómo sería la canción. Tenía tres acordes que iba repitiendo con la guitarra y sobre los cuales cantaba las frases que me iban saliendo. En algún momento de este proceso me di cuenta de que mi idea inicial había desaparecido. Ya no era yo la que escribía una canción sino que la canción me estaba escribiendo a mí».