She & Him, el simpático dúo formado por el cantautor M. Ward y la cantante y actriz Zooey Deschanel, ha anunciado nuevo disco, el primero en ocho años. ‘Melt Away: A Tribute to Brian Wilson’ será lo que revela su título, un tributo al cancionero del líder de los Beach Boys, y verá la luz el 22 de julio. El anterior álbum de She & Him, ‘Classics’, también era de versiones.

En ‘Melt Away: A Tribute to Brian Wilson’, She & Him ofrecerán «fascinantes y deliciosos nuevos giros en clásicos consagrados y gemas (olvidadas) por igual». El álbum se compondrá de 14 canciones, entre las cuales se encuentran éxitos como ‘Wouldn’t It Be Nice’ o ‘Don’t Worry Baby’, y contará con la participación del mismísimo Brian Wilson en ‘Do It Again’. She & Him ya colaboraron con Wilson en su álbum de 2015, ‘No Pier Pressure’.

- Publicidad -

El dúo sitúa la génesis de ‘Melt Away: A Tribute to Brian Wilson’ en la primavera de 2020, en plena pandemia. «Comenzamos una lista de nuestras canciones favoritas de Brian. Elegimos canciones sin tener en cuenta su desempeño en las listas. Las oscuras nos golpean tan fuerte como las canciones más populares, y todas están maduras para volver a imaginarlas, reinterpretarlas y reinventarlas. Brian escribe canciones de belleza, soledad y vulnerabilidad mejor que nadie, y al secuenciarlas junto a canciones populares de confianza, amor y diversión, crea una imagen más completa de la vida en la tierra».

Como adelanto de ‘Melt Away: A Tribute to Brian Wilson’, She & Him han estrenado el videoclip de ‘Darlin’, la pista que abrirá el álbum mediante las armonías playeras que caracterizan a los Beach Boys. El colorido videoclip emplea el habitual recurso estético del anuncio de teletienda.

- Publicidad -

Darlin’

Wouldn’t It Be Nice

Til I Die

Deirdre

Melt Away

Good To My Baby

Don’t Talk (Put Your Head On My Shoulder)

Don’t Worry Baby

This Whole World

Kiss Me, Baby

Do It Again ft. Brian Wilson

Heads You Win, Tails I Lose

Please Let Me Wonder

Meant For You